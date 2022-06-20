1周4次激戰小三！工地也成砲房　人夫自曝「做到睪丸發炎」妻崩潰

▲人夫激戰小三，還自爆「做愛做到睪丸發炎」，正宮崩潰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫透過交友軟體結識小三，2人以每周至少4次的頻率發生關係，戰地遍及工地、汽車旅館、露營區等，且他還因此「做愛做到睪丸發炎」。事後人夫向正宮坦承外遇，正宮得知後當場崩潰，氣得對小三提告求償。不過，小三辯稱，自己是遭到人夫恐嚇，不過說詞不被法官採信，最終仍須賠償正宮35萬元。

正宮主張，小三明知道她丈夫的已婚身分，卻在2018年至2020年間與其丈夫發生數十次關係，直到人夫向她招認外遇一事，她才知道自己遭到背叛，身心靈因此受到極大傷害，最後憤而向小三提告求償。

對此，小三辯稱，她是遭到人夫恐嚇，還威脅要對她兒子不利，強迫她出來見面，她因為心生恐懼，才答應見面，而發生性關係完全是違反她本人意願的行為，並非合意。

不過，正宮指證歷歷，且人夫也出面證稱，小三在2019年間換車，2人幾乎每周都到彰化的汽車旅館約會，一周至少發生4次關係，且整天都待在汽車旅館。另外，2人還曾在工地激戰，導致他睪丸發炎，而小三也曾傳送裸照給他，要求他不能跟正宮做愛等。

此外，人夫經營露營區的朋友也出面作證，人夫曾帶著小三一起露營，且他也曾多次看到人夫跟小三互動親密，甚至還目睹2人在車上恩愛等，當時他因為不好意思打擾，就直接離開現場。

法官審理後，並不採信小三說詞，且2人多次發生關係，還有對話紀錄可以證明其曾主動傳送裸照給人夫，因此認定其侵害正宮配偶權，最終盼她須賠償正宮35萬元。全案確定。