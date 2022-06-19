車手變裝1小時2度赴超商提款　警方早盯上！同夥接應逃逸遭攔截

▲草屯警員眼利查獲變裝中年車手（左）。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓中年男子疑擔任詐騙集團車手，日前晚間至草屯鎮某便利超商提款，且在1小時後又大膽變裝回到現場再行犯案，自以為能瞞天過海，豈料因費時許久，第一時間就被在現場守望的派出所員警盯上，吳男拒不配合盤查、火速搭乘共犯的座車逃離，最後仍遭警網及時攔下，訊後依詐欺罪嫌將2人移送法辦。

草屯警分局指出，近期展開詐欺集團熱點巡守勤務，於轄內金融機構及超商派員守望；草屯派出所員警洪偉誠於14日晚間於在中正路某超商守望，眼尖發現一名身穿藍色上衣的中年男子前來提款，但提領過程漫長且不斷東張西望，洪偉誠覺得可疑而上前盤查，得知其為年約50歲的吳姓男子，不過沒有其他具體發現，於是讓他離開。

未料約1小時後，吳男竟又換穿橘色上衣再度至同一家超商提款，洪偉誠識破為同一人，立即再度上前盤查，吳男卻不顧阻攔，迅速搭上店門外停等的車輛逃逸；草屯分局獲報後立即啟動附近警網，將該車攔阻於博愛路、芬草路口，查知接應駕駛為52歲陳姓男子，而該車輛牌照已遭註銷，並發現吳男換下的藍色上衣、現金及2張提款卡。

草屯分局長康健浚表示，全案訊後將吳男、陳男依詐欺罪嫌移送南投地檢署偵辦，而洪偉誠此次展現「鷹眼」才能成功逮捕車手，他也在16日親至草屯派出所頒發破案茶及獎勵金，鼓勵基層員警守護草屯治安的辛勞。