把儲蓄當作訂Netflix！每月要存的錢「自動扣款」就能安心花錢

▲先搞定理財的需求，你就不必帶著罪惡感花錢。（圖／pixabay）

文／班．卡爾森（Ben Carlson）

摘自／時報出版《把小錢滾成大財富》

個人理財專家的許多建議，都會給人「何不食肉糜」的感覺。

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• 你為什麼就是不能賺多一點、花少一點，把剩餘的錢存起來？

• 你為什麼還要每天去星巴克買拿鐵？

• 你知道如果不訂網飛（Netflix），可以省下多少錢嗎？

• 你只需要把錢投入股市，然後放著，就是這麼簡單！

大部分的理財建議都行不通，原因是這些建議讓人覺得自己有點糟。在你真正嘗試付諸實行之前，任何理財建議聽起來都很簡單。你的財務可以、也應該被簡化，但這絕非易事，因為涉及人性的因素在內，再加上選擇多到讓人難以招架，你不曉得什麼時候該開始做、該開立哪些帳戶、哪些是正確的投資標的，以及當你總算決定要儲蓄的時候，該怎麼處理你的錢。對許多人來說，光是下定決心存錢，就已經是整個過程中最困難的了。

等我準備好，就開始存錢。

存錢？在這種經濟狀況下？

當制度想欺騙我時，存錢有什麼意義？

你知道最近的利率嗎？存錢的意義何在？

人在不知所措的時候，經常會忽視自己的財務，或者刻意聚焦在小事情上，結果就永遠跨不出第一步。但是，「開始做」是關鍵，因為當你做對幾件小事，就能訓練你的頭腦看見正向結果，轉變成可長可久的習慣。

漫畫家葛拉斯柏根（Randy Glasbergen）的單格漫畫，完美呈現人生中幾乎每個理財決策都會遇到的衝突與矛盾。有一格漫畫是描繪一個男子坐在理財顧問的辦公室，說道：「再解釋一遍，為什麼退休後享受人生，會比及時行樂還重要？」

真是個大哉問。

這種內心掙扎可能導致兩種極端：有人完全不儲蓄，當個月光族，從不預先安排未來的財務；有些人則是一毛不拔，從不花任何錢或享樂。至於包括我們在內的其他人，則是一直努力想在「及時行樂」和「確保有資源享受餘生」之間取得平衡。

沒有一種適合每個人的理想平衡狀態，因為人各有不同的目標、需求、資源、期待和欲望。規劃未來財務時，最困難的在於沒有人能預知未來，也沒有人能打包票，因為沒有人知道什麼樣的變化球會投向自己。

這些年來，我對這件事的想法改變了。我從有記憶以來就一直在儲蓄，所以，我的平衡點是提醒自己，無妨花錢在我有興趣的地方，其他則是能省就省。

假如存了一大堆錢，卻不去體驗或享受生活，也沒有意義。然而，如果銀行帳戶空空如也，可能會剝奪你現在或之後的人生樂趣，因此，這中間一直存在著取捨，是需要好好考慮的。

這年頭隨處都找得到有關股市和投資的資訊，個人理財顧問空前氾濫，然而，他們的重點通常是如何用各種方法儲蓄。儲蓄當然是重要的，但等式的另一邊「花錢」卻沒有受到足夠的關注，沒有人教過你如何花錢，或者更重要的，替支出的項目排定優先順位。

造成這種情況的原因之一，是因為沒有人真正打從心底喜歡編制預算，因為編制預算通常會讓人對自己的現況感到不滿。但是，了解如何花錢，以及把錢花在何處，是儲蓄計畫成功的一大重點。

編制預算通常有兩種方法：

• 手動計算：分毫不差地追蹤每個支出項目的金額，了解錢的去處。

• 自動導航：以最符合人性的方式，將支出和儲蓄盡可能自動化，只花剩下來的錢。

手動方式適合不想借助科技做財務規畫，同時要求全面檢查財務生態系統的人。個人理財大師拉姆齊（Dave Ramsey）主張採取「信封制」，把所有的錢分別放在不同的支出項目下，信封上貼著飲食、衣飾、娛樂、水電費等標籤；當一個信封裡的錢用完，可以選擇停止該類別的支出，或者挪用其他類別的錢。信封制的基本精神，是控制生活每一方面的花費。

手動計算沒有不好，但我偏好自動導航，因為比較不需要經常性的維護。把理財設定為自動導航，需要較多的前置作業，但好處是可以維持一輩子。杜拉克（Peter Drucker）曾經說：「如果只需做一個決定就行，別做一百個決定。」理財自動化也是同樣道理。

理財自動化需要設定以下作業：

• 將每一項定期支付的帳單繳款自動化。

• 將信用卡繳款自動化，以避免支付高利息和滯納金。

• 將退休和儲蓄帳戶的投資提撥金額自動化。

• 將債務償還自動化。

你愈是能借助其他力量來做這些決定就愈好，省下無謂的滯納費用，以及銀行帳戶的透支手續費。據估計，前幾大信用卡公司，每年光是滯納金和利息收入就賺進 1,000 億美元。如果你的帳戶設定了自動扣款，就不必擔心這類不必要的支出，因為銀行每個月會自動將信用卡帳款從你的帳戶裡扣除。

一旦你成為真正的個人理財達人，就可以用一張提供獎勵的信用卡來支付所有自動扣款的費用，如此一來，大型金融機構其實是付錢給你使用他們的服務。這些獎勵可能是旅遊點數、現金回饋，甚至是存入投資或儲蓄帳戶。這些金融機構能夠提供獎勵給持卡人，可見他們從那些不按時繳款的借款人身上賺到多少錢。

「先付給自己」是書中最古老的個人理財法則之一，因為這招有用。意志力稍縱即逝，如果你的策略是每個月底把多的錢存下來，最終注定要失望。大部分的人會把手頭的錢花到一毛不剩，因此，訣竅是把儲蓄當成訂閱網飛，每個月固定在某一天扣款。

當你設定好薪資一定的金額或是百分比，這筆錢之後根本不會進入銀行帳戶，而是自動替你存著，連花掉的誘惑都不會有，這很重要，因為惰性是改變行為的頭號敵人。

如果你不事先設定好，一旦習慣了目前的支出水準後，即使想做，也會變得困難。有人曾做過調查，在預設為參與器官捐贈的國家中（意思是你會自動加入該計畫，除非提出不參與的要求），90％的人會註冊捐贈器官；在預設為不參與器官捐贈的國家中（意思是你必須自己註冊加入），僅 15％的人註冊捐贈。因此，預設值非常重要。

盡量把理財生態系統自動化，會使你少花點時間在理財上。你可以花掉提撥給退休儲蓄金後剩餘的錢，而且帳單的繳款會自動從帳戶裡扣除，如此一來，你就不必帶著罪惡感花錢，因為你已經搞定了理財的需求。這種做法也使你多花點錢在那些使你快樂的事物上，同時在其他方面少花一點。

當然，這個策略還是需要考慮哪些方面的花費，對你而言是真正要緊的。當你對自己的優先順位有了更多的覺察，也就能清楚地知道在哪些地方可以少花點錢，確保在理財人生中少一點浪費。

無論採取哪種做法，了解自己的花錢習慣，會有很大的好處，能協助你釐清自己的優先順位。

如果你弄不清楚自己的優先順位，就不可能用有意義的方式儲存退休金。

★本文摘自時報出版《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》，作者班．卡爾森（Ben Carlson）。學校教導各種語言，卻從沒教過金錢的語言，大多數人都只能靠自己盲目摸索如何理財。專業金融分析師卡爾森在本書中將透過各種研究與實例，說明如何讓小錢滾成大財富、儲蓄為何比投資重要、退休前需要存多少錢等，並提供20項個人理財法則，讓你的錢替你賺更多錢。