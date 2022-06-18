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如何提升「人生滿意度」？1張圖看懂「阿德勒3+2課題」自我評分

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

▲透過阿德勒心理學「3+2人生課題」分析自己對人生的充實度。圖／Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

你滿意自己的人生嗎？心理學家阿德勒加上現代阿德勒心理學，展示了「3+2」人生課題，包括工作、交友、愛、自我、靈魂等五大面向，而日本心理師永藤かおる將其整理為圖解，讓讀者1張圖就能看懂，並藉此評估自己的人生滿意度，透過評分就能客觀判斷自己現在最重視哪項課題、提高滿意度。

日本阿德勒諮商協會認證資深阿德勒諮商師永藤かおる，以簡短篇幅撰寫《一看就懂！圖解1小時讀懂阿德勒心理學》，讓讀者透過圖表，迅速了解阿德勒心理學，還能分析自我煩惱，找出應對方式，繁體中文版由商周出版。

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書中提到，20世紀三大心理學家之一阿德勒曾展示人生「三大課題」，包括」「工作」、「交友」、「愛」的課題，而如今現代阿德勒心理學再加上「自我」、「靈魂」課題。

▲▼《一看就懂！圖解1小時讀懂阿德勒心理學》。（圖／商周提供）

▲定期檢視各項課題的充實度，隨時思考「現在必須投入哪項課題」。（圖／商周提供）

其中「工作」意指自己在社會上被賦予的職務，不只是賺取薪資的工作，包括家事、育兒，學生的課業及孩子的遊戲都包含在內。「交友」指的是保持與周遭其他人良好的人際關係，除了朋友和職場同事外，與身邊眾人的交流往來也包含在內。「愛」的課題則包含夫妻、親子等家庭關係、伴侶關係之間的課題，特徵是關係愈深的對象，一旦出現問題就愈難修復。

而在現代阿德勒心理學又另外加入了兩大課題，「自我課題」 意指透過與自己的相處接受自己，健康、嗜好、娛樂等構成自我的條件都包含在內。「靈魂課題」是與超越人類的存在相處的課題，包括大自然、神佛及宇宙、冥想與宗教儀式等。

▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

▲充實度指的不是花費的時間，是「精神上的充實程度」。（圖／Unsplash）

作者提到，這五大課題若假設假設以十個階段來評分，讀者可以透過圖表自評「充實度達到第幾階段了呢？」而充實度指的不是花費的時間，是「精神上的充實程度」。透過評分，就能客觀判斷自己現在最重視哪項課題，又對哪項課題感到不滿足。

他舉例，如果現在的狀態是「喜歡工作的內容，但老是加班加到筋疲力盡，面臨緊繃極限」，這樣的人對工作課題的評分一定不高。反過來說，就算看在別人眼中朋友不多，只要自己對與周遭的人際關係感到滿足，交友課題就有可能獲得很高的評價。

特別的是，他認為「不需要取得整體平衡」，對於自己不重視的課題，並不用刻意取得高評價，充其量只是用自己的標準，確認「哪一項課題想怎麼做」。

讀者可以藉此定期檢視各項課題的充實度，隨時思考「現在必須投入哪項課題」，如此一來，就能提高人生的滿意度。

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