把握最後機會！　桃園第二波熱氣球升空6／20上網開搶

▲桃園第二波熱氣球升空6/20上網開搶。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華」將於18至26日舉行，為期9天。桃園市觀旅局15日表示，首波升空體驗13日開放預約開賣後，3分鐘內所有名額都被秒殺，不少民眾都相當扼腕沒有搶到票，向隅的民眾別灰心，20日上午10點30分將開放第二波網路售票，可預約6/22-6/26日5天清晨、黃昏兩梯次名額。

觀旅局表示，熱氣球繫留升空活動，於每天分清晨場和黃昏場兩個時段，時間分別為清晨5:30-7:30及黃昏16:30- 18:30；每個時段限量100人預約體驗，所有名額皆需於網站進行預約後再到現場繳費。為感謝第一線醫護人員對於防疫的付出與奉獻，特別保留部分名額給桃園市醫護人員免費體驗熱氣球升空，一起感受升空的樂趣及不同的體驗。

而本次升空網路預約僅為取得優先搭乘資格，升空活動會因當日氣候不穩延後時間或取消，一般民眾收費500元，桃園市民憑桃園市民卡或身分證可享優惠價400元，網路預約報名搭乘時不需事先繳費，搭乘費用於搭乘前於現場現金繳費即可。

另外，本次預約每人每次僅限購買2張票，限本人搭乘禁止轉讓，另於報名時須完成填寫訂購聯絡人姓名、電子信箱、電話以及搭乘者的姓名、電話、身分證字號、出生年月日以上資料。