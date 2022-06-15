軍購涉弊！陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如3萬便宜機

▲為強化聯合兵種營偵蒐能力，陸軍斥資7.8億元向中科院採購100架無人機，即將陸續交貨，圖為外型相似的中科院魔眼無人機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陸軍採購的這批戰術型無人機，將應用在反登陸作戰及灘岸殲敵，透過我軍聯合兵種營編制的步兵或裝甲兵，利用無人機偵察海岸線向外延伸30公里，鎖定渡海來犯的共軍，以刺針飛彈、雲豹八輪甲車或向美國採購的M1A2T戰車等強大火力，第一時間先發制敵，對企圖登陸的共軍施以致命打擊。

知情人士表示，陸軍開出的這項無人機採購規格極高，包括最大起飛重量30公斤、飛行滯空時間1小時、雙光酬載（光學鏡頭與熱顯像儀）時速85公里仍可正常運作、高度須達1,500公尺、光學4K影像傳輸、抗六級風力及不得使用中國製零組件等。

▲海軍銳鳶無人機多次墜毀，去年5月在台東縣太麻里外海訓練時失聯，被漁民發現墜落海面。

詭異的是，全案預算7.8億元，中科院卻先扣下3.9億元，僅以3.1億元招標採購100架無人機、雙光酬載與電池，由於中科院要求廠商交貨130架，平均每架無人機造價約300萬元。

▲中科院大型騰雲無人機去年初墜毀在台東活水湖畔，僅距台東市鬧區約1公里，幸好未釀傷亡。

中科院另以7千多萬元招標無線通訊機，至於無人機的飛控電腦地面站則另由中科院研發採購，全案自去年8月決標後即傳出規格綁標等多項疑雲，檢舉函因此湧向總統府及檢調單位。

一名無人機業者也向本刊表示，如果中科院需要這種等級的無人機及光學酬載，大可向歐美大廠採購，例如美國知名大廠新推出的SKYDIO2商用無人機，僅有700多公克，搭配4K鏡頭，最快時速逼近60公里，單顆電池可飛23分鐘，每組市價1千美元，3.1億元公帑足足可購買1萬組，可讓眾多作戰官兵帶上戰場，卻捨此途而不為，不免啟人疑竇。

▲海軍陸戰隊密集操演「DMS雙聯裝刺針飛彈」及「檞樹飛彈車」等防空裝備，以因應共機頻頻擾台。

對於為何需要中科院另外大手筆加密？且驗收過程又讓無人機在原地不斷繞圈圈，立委蔡適應也質疑，這批無人機的用途是協助地面部隊近程勘查環境，廠商應該本來就會附有軟體，如果驗收只是讓無人機不斷繞圈圈，且未延長作業半徑，加上若飛行高度也不符合實戰需求，那為何需要花這麼多公帑，他將會好好了解採購過程。



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