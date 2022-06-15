傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚

記者柯振中／綜合報導

國軍107年漢光演習時曾發生跳傘意外，當時擔任陸軍航特部上兵的秦良丰跳傘時傘具未開，從逾120樓的高空自由落體摔落，因此受了重傷。對此，童綜合副院長吳肇鑫分享，秦良丰努力復健，目前已能夠自行翻身，這也讓父親秦天人相當感動。

秦良丰發生意外後，一度失去生命跡象，雖然搶救了回來，但因為脊椎損傷，剛恢復生命時幾乎全癱，後來經過復健，可以使用外骨骼、透過外人的幫助站立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼秦良丰能翻身了。（圖／翻攝臉書／吳肇鑫～非常的急診室醫師）



吳肇鑫14日深夜也在臉書分享，秦良丰從重傷、起死回生、癱瘓到目前接受復健，也跟台灣一起經歷2年的疫情，4年多來不斷克服困難，接受復健治療，如今已不是只能臥床的病人，雖然困難，但已能順利翻身，「不能翻身是脊髓損傷病人的宿命，反覆的褥瘡更是痛苦的深淵。翻身不是起點，更不是終點！」

對於兒子的恢復狀況，秦天人也感動回應，看見兒子又完成了很難完成的動作，心中相當難過、流著眼淚，也替兒子感到高興，經歷了4年多，終於達成最艱難的一步。

看見兒子努力翻身的模樣，秦天人想起兒子嬰幼兒時期，當時他看見兒子翻身，心中感到高興，如今更多的是難過與眼淚，因為兒子一路走來相當不容易，加上近期正值疫情，他與妻子無法到院陪伴，「很高興你沒有放棄，謝謝你又给了爸爸媽媽希望，也要感謝一直在你身邊幫助你的人。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完