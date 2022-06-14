女大生「穿著清涼」遭警盤查求認識　邱顯智轟犯罪：濫用公權力

▲時代力量立委邱顯智透過臉書揭露噁警惡行。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北一名女大生只因「穿得清涼」遭員警盤查，事後還收到員警私訊「當個朋友」，讓女大生傻眼在網路揭露劣警行徑。時代力量立委邱顯智今（14日）透過臉書痛批，「這已經是犯罪行為了」，特別是身為警察，濫用國家公權力蒐集民眾個人資訊，搭訕女性甚至是性騷擾，警政署應積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任。

邱顯智今天透過臉書表示，一名女大生走在輔仁大學周邊，突然被警察攔下盤查，警察要求交出身分證並關切「為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」未料沒多久就收到該名警察透過臉書帳號傳訊：「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」，據投訴這名警察過去在新莊分局服務，已經有多名女同學遭到他假盤查、真搭訕，卻因為績效好，儘管被檢舉投訴也未遭法辦。

邱顯智痛批，這已經是犯罪行為了，依據《個人資料保護法》第15條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，應有特定目的，並符合執行法定職務必要範圍內、經當事人同意，或者對當事人權益無侵害；第16條也明文規定，公務機關對個人資料之利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符，只有在列舉的例外狀況，才可以作為特定目的外之利用。

邱顯智指出，搭訕當然不會是合法的使用範圍，事實上，連合法盤查的理由都不是。他指出，依據《個人資料保護法》第41條規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，公務員假借職務上之權力、機會或方法，更要加重其刑至2分之1。

邱顯智表示，身為警察，卻濫用國家公權力蒐集民眾個人資訊，搭訕女性甚至是性騷擾，警政署應該積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任，依據《個人資料保護法》第45條規定，這是非告訴乃論的犯罪，千萬不要用被害人沒有提告，當作消極不調查的理由。