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惹錯人！奧客挑釁保全「結果對方是拳王」　慘被一拳KO影片曝光

▲影片1分2秒左右，頭巾男挑釁保全被一拳KO。 

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦購物中心BOXPARK爆發衝突場面，一名男子不知何故，對著員工狂飆髒話，甚至動手推人。他被驅離之際，伸出手指挑釁一名保全，下秒便遭對方一拳擊倒在地，動彈不得。原來，這位保全正是英國退休拳王法蘭西斯（Julius Francis）。

▲▼前英國拳王法蘭西斯（Julius Francis）退休擔任保全，一拳KO奧客。（圖／翻攝推特@gloryglorytott）

▲法蘭西斯一拳KO奧客。（圖／翻攝推特@gloryglorytott）

影片中，頭綁藍色頭巾的男子情緒失控，一邊瘋狂高喊「Fxxk you」，一邊叫囂動粗。他被法蘭西斯擊倒後，圍觀民眾立刻興奮歡呼，這段影片如今也在社群媒體上瘋傳。

《紐約郵報》報導，57歲的法蘭西斯曾是職業拳擊手，退休後在溫布利BOXPARK擔任保全。他於1990-2000年代參加過許多知名賽事，雖然2000年與美國拳王泰森（Mike Tyson）對戰時，第二輪開始不到1分鐘就被技術擊倒（TKO），但2007年獲得歐洲重量級跆拳道冠軍。

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