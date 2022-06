惹錯人！奧客挑釁保全「結果對方是拳王」　慘被一拳KO影片曝光

▲影片1分2秒左右,頭巾男挑釁保全被一拳KO。

記者吳美依/綜合報導

英國倫敦購物中心BOXPARK爆發衝突場面,一名男子不知何故,對著員工狂飆髒話,甚至動手推人。他被驅離之際,伸出手指挑釁一名保全,下秒便遭對方一拳擊倒在地,動彈不得。原來,這位保全正是英國退休拳王法蘭西斯(Julius Francis)。

▲法蘭西斯一拳KO奧客。(圖/翻攝推特@gloryglorytott)

影片中,頭綁藍色頭巾的男子情緒失控,一邊瘋狂高喊「Fxxk you」,一邊叫囂動粗。他被法蘭西斯擊倒後,圍觀民眾立刻興奮歡呼,這段影片如今也在社群媒體上瘋傳。

《紐約郵報》報導,57歲的法蘭西斯曾是職業拳擊手,退休後在溫布利BOXPARK擔任保全。他於1990-2000年代參加過許多知名賽事,雖然2000年與美國拳王泰森(Mike Tyson)對戰時,第二輪開始不到1分鐘就被技術擊倒(TKO),但2007年獲得歐洲重量級跆拳道冠軍。

