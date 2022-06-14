逛特力屋！4歲兒「感覺來了」坐上馬桶原地解放　爸徒手撈屎崩潰

▲4歲的雅各在特力屋的馬桶樣品上解放。（圖／翻攝臉書Cazzy Wazzy）



記者吳美依／綜合報導

英國一家人前往特力屋（B&Q）購物，逛到衛浴區時，4歲兒子雅各（Jacob）突然感覺腹部一陣翻絞，此時正好發現附近就有一個馬桶，於是開心坐上去，原地解放。爸媽轉身看到這幅景象，簡直不敢置信，而父親亞齊（Azzy）只好隔著尿布，把便便撿起來，店員協助處理時，也忍不住笑個不停。

媽媽卡洛琳（Caroline Akhtar）在臉書發文表示，她與丈夫11日帶著長子雅各（Jacob）、3歲女兒法蘭琪（Frankie）及1歲女兒伊莉莎（Eliza）前往特力屋，孩子們在家具樣品展示間開心玩耍，「我只是去拿晾衣繩，轉身就看到雅各坐在其中一個馬桶上。我立刻跑過去叫他起來，但已經太遲了。」

▲卡洛琳和老公發現兒子在馬桶樣品上廁所，簡直不敢置信。（圖／翻攝臉書Cazzy Wazzy）



卡洛琳快步走回停車場，從車上拿取一些濕紙巾及尿布，她回到現場幫兒子擦屁股時，也解釋著這些廁所不是真的。未料，雅各一臉委屈地說，「法蘭琪說可以用啊！」

卡洛琳坦言，她和丈夫起初感到非常羞愧，但幸好店員寬容以待，他們也很快調整心情，以幽默方式面對尷尬局面。

這篇貼文如今已累計2萬多讚、3.1萬次分享，網友們都被雅各的行為笑瘋，「老兄，如果是我，早就直接走出去了。」、「這簡直是一個傳奇！」、「好吧，至少他的如廁訓練很好。」、「天啊，等他長大，這會是一個很好的故事。」