受害者變加害者！林義傑因《決戰撒哈拉》淪著作權蟑螂　董事全大咖

▲藝人周杰倫（右）曾邀林義傑（左）擔任電影《一萬公里的約定》的監製。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

已經改名林瀚駩的超級馬拉松好手林義傑，上週三（8日）突然遭檢警約談，因他創辦的真相智財顧問公司捲入著作權蟑螂案，檢警搜索時，林及現任許姓負責人都不在公司，經員工電話聯繫，2人先到警政署保二總隊接受偵訊，之後移送台北地檢署複訊，檢察官諭令林、許各以20萬及10萬元交保候傳。

▲林義傑原本是長跑選手，退休後成立公司，跨足著作權領域。

檢警調查，真相智財公司去年7月成立，在不支付任何費用的情況下，與國內片商簽下多部國外電影的專屬授權合約，之後再利用BT軟體將電影檔案上傳網路，引誘網友下載，接著用攝影機側錄軟體上顯示的IP，向違法下載的網友提告、索取和解金，並從中抽取報酬，行徑十分惡劣。

▲林義傑的公司涉嫌用BT軟體引誘網友下載影片，再提告討和解金。

對此，林義傑交保隔天便在臉書公開喊冤，強調自己沒有違法，還說BT影片下載種子，只要用Google搜尋就會跑出一大堆，他絕對經得起檢驗。

▲林義傑的紀錄片《決戰撒哈拉》因盜版損失慘重，讓他決定跨足著作權業。

運動員出身的林義傑為何會跟影視圈扯上關係？熟知內情的A先生說，2007年美國片商發行林的紀錄片《決戰撒哈拉》，還砸重金請來知名演員麥特．戴蒙擔任旁白，結果因遭非法下載，在台灣營收不如預期，損失慘重。隔年，林特別成立「杰特管理顧問公司」，業務包括智慧財產權、電影發行、電影製作等項目，藉此維護自己的權益。

▲呂寶麟（圖）是中華電信OTT平台最大片商，也是義傑公司董事。

2016年林義傑受知名藝人周杰倫邀請，擔任電影《一萬公里的約定》監製，更加深他與電影圈的淵源，當時的發行商威視，正是這次與真相公司簽署專屬授權合約的片商之一。

▲霧峰林家第三代林澤浩（圖）與林義傑都是長跑同好。



後來，林義傑將杰特管理顧問公司更名為義傑事業股份有限公司，並自創運動服飾品牌，不過，營業項目仍包括智慧財產權業、資訊軟體服務、電影製作及發行，公司資本總額達8,000萬元，董事包括霧峰林家第三代林澤浩（LAVA台灣鐵人三項公司董事長）及中華電信OTT平台最大影片供應商呂寶麟，監察人則為知名智慧財產權律師高士偉，都與影視圈有關。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【林義傑惹議內幕2】「釣魚」抓盜版多好賺？ 著作權蟑螂分潤大公開

【林義傑惹議內幕3】影視版權最後下場揭密 惡劣片商設陷阱再撈一筆

【林義傑惹議內幕】年提告逾800案被盯上 林義傑從受害者淪著作權蟑螂