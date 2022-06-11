叫傳播妹不給錢！4煞甩棍爆打伺候　賴帳男「頭破血流雙手骨折」

▲42歲詹姓男子叫妹不給錢，被李男等人爆打，奄奄一息倒臥在淡水街頭。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

42歲詹姓男子日前叫來傳播妹同歡，負責人李男事後追討1萬元叫檯費，詹男無端拒付，李男與3名惡煞昨（10）日下午在淡水學府路詹男住處堵人，4人一見到詹男就持甩棍、徒手爆打，民眾見狀報警，警方到場時，只見詹男渾身是血、奄奄一息待在原地，經調閱監視器警方在淡水、五股將4名惡煞追查到案，全案警方依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

昨天下午3時許，有報案民眾指稱，有5位年輕男子相互鬥毆，現場是4打1狀況，轄區警方獲報到場後，只見詹姓男子奄奄一息臥倒在路邊，經送往淡水馬偕醫院檢傷，雙手骨折、頭部撕裂傷、手腳均有撕裂傷，意識清楚，無生命危險，現場未見施暴方。

▲施暴的李男一行人同乘一部車逃逸，但當晚仍遭警方逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報後，緊急調閱監視器追查犯案人士並詢問詹男案情，經追查，發現施暴的4名男子共搭一部自小客車逃逸，案發後1小時循線鎖定主嫌45歲李男與29歲羅姓、37歲許姓、33歲游姓男子等3名共犯身分，當晚在淡水及五股地區將4人全數拘提到案，全案警方依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲李男等人犯案用的甩棍（圖／記者戴上容翻攝）