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迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台

迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台（圖／基隆市政府提供）

圖、文／基隆市政府提供

2022城市博覽會今(10)日上午以熱鬧跑酷揭開序幕，時序進入夜晚，林右昌市長陪同立法院游錫堃院長等貴賓，共同揭幕點亮城市的行動計畫，色彩繽紛的光束掃向天際，一座座以光為發想的藝術裝置在城市各角落被點亮醒來，一個個繽紛的光雕藝術，躍上基隆這個城市舞台盡情展演。

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

晚間的迎光序曲，由來自基隆「雨都舞蹈團」小朋友充滿活力的街舞表演揭開序幕，隨後在林右昌市長、游錫堃院長、立委蔡適應、台電基隆區處長張毓哲及市府觀光及城市行銷處長曾姿雯等人共同按下按鈕，雷射光束啟動廣場上的光塔，再依序點亮全市各處的光雕藝術。

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

在眾人的驚呼聲中，包括基隆地標、太平國小光電獸、文化中心光雕展演、正濱色彩屋海派浪漫光雕逐一登場，藝術家為基隆城市的夜晚披上繽紛豐沛的彩衣，緊接著郵輪廣場上的光脊丘、海洋廣場上的海境、城際轉運站旁的山海鳴光、最新熱門景點國門廣場水景，也一一展現最繽紛光亮的樣貌。

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

林市長歡迎游院長的蒞臨，表示基隆是個越夜越美麗的城市，從凌晨的崁仔頂開始，24小時都充滿生機跟活力，這次的光雕秀是把整個內港地區變成光的舞台，相信在這10天博覽會期間，一定會讓大家留下深刻的印象。

游院長致詞指出，基隆市是台灣的起點城市，現在仍然是鐵路起點及水準原點的所在地，也曾經是台灣都市規劃和海洋政策的起始地，「2022城市博覽會」主題「起點城市」，不只象徵著這是基隆的新起點，也希望全體國人知道：「認識台灣，就從認識基隆開始」。

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

游院長也肯定林市長是認真負責、具有宏觀視野的市長，透過「城市即展場」的概念，以基隆港口為核心，串聯三大主展區及一個副展區，將展現基隆蛻變成國門城市的嶄新樣貌，活動絕對精采可期。

游院長強調，由於林市長率領市政團隊的努力與亮麗表現，這幾年基隆增加許多讓人刮目相看的建設，很多景點轉變為色彩繽紛的模樣，東岸商場更是與20年前來基隆的時候看到的截然不同。基隆港變成人人爭相打卡觀光的熱門景點，根據今年5月遠見雜誌的「縣市長施政滿意度調查」，林市長施政滿意度81.9%，高居全國第6名。

站在甫啟用的國門廣場，基隆港邊東西岸通透望穿映入眼簾，並且藉由連線轉播同步連動B展區的海派浪漫光雕展演，邀請民眾日間逛遍展區玩轉基隆，夜間轉換切入靜靜觀展，看基隆華麗光亮上身的絢爛夜生活。集結藝術家、設計師、在地居民、小朋友等上百人共同合作，讓每一件光藝術裝置展演，更加貼切融入基隆的生活點滴。

▲▼ 迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台 。（圖／基隆市政府提供）

觀銷處長曾姿雯說，城市博覽會運用城市地形，聚合了優秀的藝術家策劃「山海城光影藝術」，分別創作精采光雕，點亮山城與基隆港；不論是從國門廣場就近欣賞城際轉運站的大型公共裝置藝術《山海鳴光》，或走進太平山城親近虎仔山基隆地標，還是回到海洋廣場穿梭以光構築的浪潮中，感受風的吹拂及海的環繞，望向文化中心新立面正在展演的光雕藝術，這一路經過的微笑港灣，綻放出基隆新光彩。

迎光序曲接棒城博開幕典禮　光雕藝術點亮城市舞台（圖／基隆市政府提供）

在晚間的迎光序曲之前，林市長還先陪同游院長前往和平島諸聖教堂遺址，林市長向游院長說明，該處遺址經過幾年的努力，終於完成考古挖掘，這是台灣史的重要據點，再加上文化部「大基隆歷史場景再現計畫」經費挹注，現配合城市博覽會，展示空間結合AR、VR及模型圖說，可以讓大家清楚了解，諸聖教堂的過去與現在，重現西班牙人在台灣的歷史。

在城市博覽會期間，文化局在現場委託在地文史團隊「雞籠卡米諾」在每日早上11點與下午3點，進行兩場定時文史導覽，觀眾可隨導覽解說深度探訪遺址現場。同時為提升觀眾於考古現場的認識、達到虛實整合體驗，現場規劃三處AR感應點，民眾可使用專屬APP感受西班牙人在當地生活的環境與儀式，蒐集電子章並可獲得集章好禮，從歷史場景走進基隆市井，體驗融入常民生活的歷史文化。

夜間觀展，展演亮點作品推薦
《基隆地標》動態展演場次:19:15/19:30/19:45/20:15/20:30/20:45/21:15
《光電獸#26 你追我跑》展演時間：每整點展演5分鐘，19:00/20:00/21:00
《文化中心 -山海洄游、起點城市》展演時間：每日19:00-21:30，15分鐘循環播放
《海派浪漫【光雕】》展演時間：每日19:00-21:30 每20分鐘展演一次，每次3分鐘
《山海鳴光》展演時間：每日19:40/20:40，共2場次每次展演5分鐘
 

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