年薪破百！30歲金融哥「WFH睡到10點多」　3理由想離職：人生無望

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30歲網友在金融業當內勤3年，年薪破百萬，不過工作單調且無聊，加上同事間的氛圍，讓他沒有動力上班，如今居家辦公更讓他萌生離職的念頭，不禁感慨「人生好無聊啊！」

男網友在Dcard提到，「目前在一間金融業當內勤，薪資約105萬元，但很無聊也單調，又有做不完的工作，還有同事間的相處磨擦及長官的控管......。這份工作幹了三年，真的沒什麼想法跟目標，唯一優點只有17：30書包拿著，就第一個下班了。」

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他無奈表示，和家人、女友、朋友或教授談到離職的想法，大家都認為雖然工作無聊，但薪水還不錯，繼續待著也沒關係，「一直勸我都30歲了，不要衝動轉行或者去考國考。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原po也感嘆，如今居家辦公，多半睡到10點多才起床處理公事，「這種人生要到65歲，感覺好無望喔，是否到了30歲，連衝動的機會都沒有了，下班不是健身就是跟朋友吃飯喝酒，瞬間覺得人生好無聊啊，難道真的要因為錢低頭嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「下班和假日之餘去培養興趣和其他技能吧」、「身在福中不知福」、「每個人追求的人生本來就不一樣，也許你想要做的是有成就感的工作，但還是很羨慕你的薪水」、「當你離職之後，薪水砍半就會後悔了」、「重點是你自己比較在乎什麼，講白點，工作就是為了錢誰跟你談熱情，如果你不在乎錢或生活品質等等，那你就去做自己想做的事」。

不過，也有人能理解原po所言，直呼「跟你完全一樣，內勤薪水差不多，但加班風氣很嚴重，很想換去稍微有點業務性質的工作，覺得10年後如果也只是跟現在主管一樣，實在是浪費時間。」

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