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全家人補充營養新選擇！新一代營養植物奶「桂格超能多穀力」

▲生活忙碌又擔心營養攝取不夠多元？「桂格超能多穀力」5穀x陽光5豆和金黃5籽配方，方便沖泡讓補充多元營養。（採訪撰稿 ／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者郭玲綪／採訪報導

上班族每天早上趕著上班，如果是職業婦女，忙自己還得忙小孩，早餐通常就買個麵包或是早餐店裡的三明治、飯糰或漢堡配奶茶解決。看起來美味可口，但其實隱藏了許多營養地雷。

▲▼早餐店賣的三明治,蛋塔,奶茶,高熱量的地雷食物。（圖／記者姜國輝攝）

▲國人生活忙碌，早餐圖方便，常常吃到地雷食物。（圖／記者姜國輝攝）

營養師張佩蓉表示：「國人習慣吃的燒餅油條、飯糰和蔥油餅，或是三明治漢堡、鐵板麵，都含有過多的精緻醣類，加上高油、太鹹，這樣的早餐，會讓人覺得昏昏欲睡，反而會造成專注力、學習力不好」。

不只早餐，上班族喜歡在下午吃點團購美食，珍珠奶茶配雞排，或是蛋糕手搖飲料，張佩蓉營養師表示：「很多上班族的下午茶標配就是珍珠奶茶配雞排，兩者熱量算起來已經破一千大卡」。

▲▼桂格超能多穀力,營養師,上班族媽媽,準備早餐,陽光5豆和黃金5籽配方。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼營養師表示，桂格超能多穀力含陽光5豆及5穀，是植物蛋白攝取來源。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼桂格超能多穀力,營養師,上班族媽媽,準備早餐,陽光5豆和黃金5籽配方。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼衛福部建議,成年人的每日健康飲食指南。（圖／翻攝自衛福部國民健康署網站）

▲衛福部建議,成年人的每日健康飲食指南。（圖／翻攝自衛福部國民健康署網站）

根據國健署每日飲食指南指出：成年人每天應該攝取足夠的六大類食物，其中「全榖雜糧類」除了有飽足感，還有豐富的膳食纖維讓身體好吸收。只要喝一杯「桂格超能多穀力」就能攝取到這些營養。

營養師張佩蓉：「建議選擇高纖的5穀5籽、含有植物性蛋白的飲品」。

另外國人健康意識抬頭，漸漸培養出運動習慣，但其實光是運動還不夠，要記得攝取優質蛋白。

營養師張佩蓉：「運動前可以先攝取一個小點心，建議像五穀飲或燕麥飲這類型的東西。在運動後，一樣要有醣類，有適量的蛋白質去做組織的修復，這些沖泡飲品也很適合。

▲▼桂格超能多穀力,營養師,上班族媽媽,準備早餐,陽光5豆和黃金5籽配方。（圖／記者姜國輝攝）▲▼桂格超能多穀力,營養師,上班族媽媽,準備早餐,陽光5豆和黃金5籽配方。（圖／記者姜國輝攝）

▲桂格超能多穀力一次搭配好5穀x陽光5豆和金黃5籽配方。（圖／記者姜國輝攝）

另外5籽類的食品有好油 Omega-3，不會造成負擔，十分適合上班族、需要保護力的民眾。而運動者、年長者、素食者可以多攝取5豆，補充蛋白質。

桂格超能多穀力一次配好陽光5豆和金黃5籽配方，還有無添加糖和含糖兩種選擇，加鮮奶、也可以用冷水或熱水沖泡，再搭配個地瓜或水煮蛋就能一次補充多元營養，讓每個人隨時都能保持在最佳狀況。

想了解更多「桂格超能多穀力」，立即點閱。

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