恩恩爸事件「1922遭批管不到119」　陳時中：那是委外通報諮詢服務

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送。中央流行疫情指揮中心第一時間也回應沒有調度119的權限。相關回應也被外界質疑責任歸屬怎麼算？指揮官陳時中今回應，1922是疫情通報和諮詢服務中心，是發包委託民間經營，不具有公權力。

針對1922花了143分鐘才轉送一事，指揮中心第一時間回覆「1922沒有調度119或防疫計程車等權限。」陳時中也曾在記者會回應，1922負責回答相關疑問或轉相關單位回答，那天1922有2萬多通電話，每個發生情況的家屬都非常緊急。

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至於1922沒有調度119的權限，陳時中今表示，1922就是疫情通報及諮詢服務中心，這是從93年起成立，是發包委外的，都是委託民間經營，所以不具有這樣公權力，主要任務就是疫情通報及諮詢，會有一定的教育訓練，有些指引讓他可以參考。

陳時中說，若相關問題屬於不同單位，例如勞動部或金管會，都會轉到相關平台回答，一時之間無法回答或電話忙線會語音錄，並在24小時回call。他也坦言「大家對每樣制度會檢討，我們很樂於對每項制度去精進，一步步做得更好。」