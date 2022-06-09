長新冠整合門診5月收案數狂增5倍　醫：Omicron後遺症多為這2類

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎逾250萬人感染，衛福部今年2月開設「Covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，至今已有108家院所參與。健保署醫務管理組科長呂姿曄表示，因開設之初感染人數少，截至4月底僅收案92人，直至5月下旬收案人數才有顯著增長，截至5/31共有531人在案追蹤中，相當於5月單月就增加了449人，比開辦至今收案數增長近5倍。

衛福部康復者整合門診提供確診者在染疫6個月內症狀追蹤、復健服務，初步編列3至4億元預算，未來將針對康復者求診追蹤症狀，對國內長新冠樣態進行分析。

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今年4月Omicron本土疫情大爆發以來，累積確診人數快速增加，也有不少確診者出現喘、咳嗽等症狀，自行前往康復者門診追蹤。

參與長新冠門住診照護計畫的林口長庚胸腔內科張克威醫師受訪時提到，根據診間觀察，Omicron相較於去年的Delta與Alpha確診者，較少有神經學症狀，主要後遺症以「喘」為表徵，此外還有慢性咳嗽，但大部分患者做了胸部X光都未發現明顯問題，使用止咳藥物也可抑制感染。

張克威另提到，台灣對於長新冠尚無嚴謹定義，但國際間以感染超過3個月內仍有症狀者定義之。長庚收治的康復者也是在5月之後才有顯著增加，且個案已20至50歲的年輕族群居多，一般民眾若感染後有出現相關喘、咳症狀，也可自行到院檢查。

目前設立「Covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」的醫療院所分佈於北中南東，基隆市確診數多卻無院所加入，一度引發爭議，健保署6/8已核定部利基隆醫院申請案，讓基隆市民可就近追蹤。呂姿曄另提到，未來基隆長庚醫院也會加入計畫，之後也會核定部立澎湖醫院申請，讓離島民眾能就近看診。