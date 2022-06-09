　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

記者葉國吏／綜合報導　

桃園市傳出一位機車行老闆用報紙捲打8歲繼女頭，影片在網路上傳開，引起眾怒，機車行甚至有民眾前往潑漆。不過，國民黨桃園市議員詹江村凌晨在臉書發文，呼籲潑漆的不要當正義魔人。

▲女童被要求罰站並將雙手舉高。（圖／翻攝爆料公社）

▲女童被繼父體罰影片在網路引起討論。（圖／翻攝爆料公社）

根據了解，機車行老闆到案後向警方表示，因為孩子愛說謊、偷東西，在學校欺負同學，甚至教5歲女童玩刀，多次管教都沒用，實在氣不過才會動手；而挨打的繼女經醫院驗傷確認身上沒有明顯傷勢，後續社工會進行評估是否需要安置，全案已交由警方偵辦當中。

▲▼詹江村。（圖／翻攝臉書／詹江村）

▲詹江村呼籲民眾不要去潑漆當正義魔人。（圖／翻攝臉書／詹江村）

不過由於影片已經被女童阿嬤上傳至網路，讓許多網友以為又是虐童事件，目前機車行粉專已經遭洗版關閉。國民黨桃園市議員詹江村在臉書甚至透露，已經有民眾到機車行潑漆。

詹江村發文「跑去潑漆的人不要當正義魔人，事情不是你們想的那樣」他表示女孩被社會局帶到醫院「身上完全沒傷」，女孩因長時間無法管教，才會被繼父用報紙捲教訓。

▲▼詹江村。（圖／翻攝臉書／詹江村）

▲詹江村貼出機車行遭民眾潑漆的照片。（圖／翻攝臉書／詹江村）

詹江村透露，因為女孩壓著別人5歲小孩割腕流血，才讓父親情緒失控「動手確實不對，社會局已經介入處理，父親已經非常後悔。」、「重組家庭，本來媽媽是小女孩一個人的，後來變成大家的，小女孩沒辦法接受，行為開始乖張。」

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

 

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心！　開店1年存錢等買房
快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝
每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」
車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人
快訊／載核原料！美軍V22魚鷹式傾轉旋翼機墜毀！　傳4死1失
大雨再下2天！　陽光露臉時間曝
林義傑比「著作權蟑螂」還惡劣！　凌晨402字喊冤：Googl
快訊／國3「4大車、2小車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

苗栗民宅凌晨惡火　母女燒燙傷送醫

桃園8歲女童被繼父巴頭！影片流出引眾怒　真相曝光只有無奈

林義傑比「著作權蟑螂」還惡劣！　凌晨402字喊冤：Google就一堆

桃園機車行傳虐童！她狂哭雙手僵直　網肉搜店家出征

1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中鏢

台中夜店8打4鬥毆！店長誤刪關鍵證物「法院認證的手殘」判無罪

18歲女救賣淫友上岸「設局抓人」　驚見老爸偷+1還介紹客人

心機妻背警夫偷吃水電工！帶2寶開房玩水掩護　慘被供出：有叔叔

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

苗栗民宅凌晨惡火　母女燒燙傷送醫

桃園8歲女童被繼父巴頭！影片流出引眾怒　真相曝光只有無奈

林義傑比「著作權蟑螂」還惡劣！　凌晨402字喊冤：Google就一堆

桃園機車行傳虐童！她狂哭雙手僵直　網肉搜店家出征

1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中鏢

台中夜店8打4鬥毆！店長誤刪關鍵證物「法院認證的手殘」判無罪

18歲女救賣淫友上岸「設局抓人」　驚見老爸偷+1還介紹客人

心機妻背警夫偷吃水電工！帶2寶開房玩水掩護　慘被供出：有叔叔

仍有近3成民眾還沒報稅！「5類人」繳稅還可省錢　銀行教戰

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

阿本再過2天滿40歲！嫩臉自拍「露完美下顎線」網：根本大學生

趙孟姿卸貨倒數「35週巨肚曝光」！海邊解放比基尼…網暴動：太美

快訊／國3「6車連環撞」1死1重傷　最新畫面曝

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！挺6月肚現身…網驚艷：好有氣質

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

認已婚謝和弦時「被要求3P」！　 Keanna中指給回應

社會熱門新聞

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

林義傑遭搜索　超馬好手涉「包攬訴訟」

納智捷衝賓士再撞大學生情侶　他偷開女友車闖禍落跑

監視器都拍到了！北市偵查隊長強拖女子進寢室性侵

桃園機車行傳虐童！網肉搜店家出征

心機妻背警夫偷吃水電工　帶2寶開房玩水掩護慘被供出

國道亂換車道被叭！火爆男嗆聲還開槍下場曝

車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

即／1女倒臥桃山山屋前　無呼吸心跳待援

神鬼襄理包養2酒店妹　愛愛次數記LINE上

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

狗熱衰亡　寵物旅館當垃圾扔水溝

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

更多

最夯影音

更多
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面