車行老闆巴頭8歲繼女被潑漆　議員揭無奈真相：別當正義魔人

記者葉國吏／綜合報導

桃園市傳出一位機車行老闆用報紙捲打8歲繼女頭，影片在網路上傳開，引起眾怒，機車行甚至有民眾前往潑漆。不過，國民黨桃園市議員詹江村凌晨在臉書發文，呼籲潑漆的不要當正義魔人。

▲女童被繼父體罰影片在網路引起討論。（圖／翻攝爆料公社）

根據了解，機車行老闆到案後向警方表示，因為孩子愛說謊、偷東西，在學校欺負同學，甚至教5歲女童玩刀，多次管教都沒用，實在氣不過才會動手；而挨打的繼女經醫院驗傷確認身上沒有明顯傷勢，後續社工會進行評估是否需要安置，全案已交由警方偵辦當中。

▲詹江村呼籲民眾不要去潑漆當正義魔人。（圖／翻攝臉書／詹江村）

不過由於影片已經被女童阿嬤上傳至網路，讓許多網友以為又是虐童事件，目前機車行粉專已經遭洗版關閉。國民黨桃園市議員詹江村在臉書甚至透露，已經有民眾到機車行潑漆。

詹江村發文「跑去潑漆的人不要當正義魔人，事情不是你們想的那樣」他表示女孩被社會局帶到醫院「身上完全沒傷」，女孩因長時間無法管教，才會被繼父用報紙捲教訓。

▲詹江村貼出機車行遭民眾潑漆的照片。（圖／翻攝臉書／詹江村）

詹江村透露，因為女孩壓著別人5歲小孩割腕流血，才讓父親情緒失控「動手確實不對，社會局已經介入處理，父親已經非常後悔。」、「重組家庭，本來媽媽是小女孩一個人的，後來變成大家的，小女孩沒辦法接受，行為開始乖張。」

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