女兒不像自己！24歲爸「與妻只相處1週」堅持驗DNA　結果悲劇了

▲只因女兒不像自己，24歲爸堅持驗DNA。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名24歲男子小趙（以下皆為化名）覺得女兒長得不像自己，懷疑不是親生的，於是在不久前提出要去做親子鑑定，結果父母都不同意，妻子小梁也因此將他趕走。即便如此，小趙還是堅持要驗DNA，妻子最後只好答應，結果證明女兒確實是他的骨肉，但夫妻倆的關係早已回不去，最終以離婚收場。

綜合陸媒報導，小趙回憶，自己當年與妻子短暫相處一週後便分居兩地，沒想到分開不到2個月的時候，突然得知小梁懷孕了，這讓年僅20歲的他手足無措，考慮到妻子跟自己相處時間很短，加上女兒長得不像自己，所以他一直懷疑4歲女兒的身世有問題。

婚後，小趙曾提出讓妻子來深圳同居，卻被女方拒絕了，於是他去溫州找小梁，卻發現她一個人住著2室2廳的大房子，這讓他內心更加生疑。小趙表示，他試圖問出女兒的身世，可是小梁一直迴避問題，不願正面回應，閃躲的態度讓他忍無可忍，提出要帶女兒去做親子鑑定，結果小梁卻急了，試圖將女兒帶走。

母親阿雲見狀，連忙勸說兒子，說孩子跟他小時候長得一樣，不要懷疑孩子的身世。不過，小趙透露，自己是被養母抱養的，他前後跟過3個繼父，有一段不光彩的童年，加上其身世本來就是個謎，直到如今仍不知道親生父母是誰，所以他更不能接受一個身份不明的女兒。

小梁則說，當初她覺得2人只要真心相愛就好，不料男方是個巨嬰，4年時間一點進步都沒有，家裡的開銷和撫養女兒的重擔全落在她身上，現在竟懷疑女兒不是親生的，自己已經精疲力盡，決定順對方的意，同意進行親子鑑定。結果出爐後，證實女兒確實是小趙的骨肉，但夫妻關係早已回不去，最終以離婚收場。

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