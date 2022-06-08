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高雄男花1000元要前女友陪！施暴性侵關12小時　她跳窗求救腳摔斷

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲曾男以時薪1000元為代價，讓前女友陪伴自己。（圖／示意圖／達志影像）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名曾姓男子以每小時1000元為代價，要求前女友小美（化名）陪他吃飯，回租屋處聊天。沒想到，曾男發現小美交新男友，竟將對方囚禁12小時、性侵得逞。案經上訴，高雄高分院駁回上訴，維持高等法院判決，判曾男7年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，曾男2019年8月初跟小美分手，為了再見到前女友，因此以每小時1000元為代價，多次邀約小美見面；然而，曾男8月29日晚上11時15分與小美買完夜市回租屋處後，發現小美的形跡可疑，懷疑對方另結新歡，因此強迫小美將手機解鎖給他看。

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲曾男發現小美交新男友後，情緒失控性侵對方得逞。（示意圖／達志影像）

眼看小美拒絕，曾男竟多次打巴掌、踢踹小美，導致小美全身多處挫傷、瘀傷等，並將小美關押在屋內；曾男看到小美不聽話，承諾小美將他買的手機還他，就立刻放小美離開，但曾男拿到手機卻發現，小美早已有新男友了，曾男也因此情緒失控，性侵小美得逞。

事後，小美趁曾男外出拿外送時，從2樓房間的陽台跳到1樓逃脫，卻因此左右腳骨折，左側髖臼骨也受傷。小美為了逃離曾男的魔掌，忍著斷腿的疼痛，到附近的派出所報案求救，這才讓案情曝光。

高雄分院表示，曾男與小美本為男女朋友關係，應該相互尊重、理性處理感情問題，曾男卻拘禁、毆打、性侵小美，導致被害人寧願冒生命危險跳樓而受傷也想逃離，因此依傷害罪、強制性交罪判7年2月有期徒刑，全案可上訴。

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