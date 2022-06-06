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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

專業預報助海軍作戰　大氣海洋局建完整戰場環境資料庫

軍聞社／記者林澤廷高雄電

海軍艦艇要能在海上順利執行任務，除了裝備妥善外，能掌握海象天氣也十分重要，這些資訊的產製統由海軍大氣海洋局負責，因此他們的任務，除了負責刊製海上航行圖資之外，另也提供海軍及各政府機關所需的大氣海洋資訊，維護航行安全、海軍作戰及搜救任務的遂行。

海軍大氣海洋局（前身為海道測量局）民國11年於上海吳淞成立，為海軍海洋探測起始，亦為氣海象之先驅，後幾經組織調整，於民國94年與氣象中心整併為海軍大氣海洋局，即時提供各項資訊給船艦做航行參考依據。

海軍大氣海洋局局長孫上校表示，該局下轄有海氣測量科、航海圖資科及數值預報科等多個專業科室，平時的作業流程除了海氣測量科彙整各地的天氣觀測，將觀測的數據回傳提供數值預報科，做短期或長期天氣預報、分析；另外在各港口及任務海域，將海上空中或水下所蒐集之數據、水深測量等成果，責由航海圖資科做海圖的製作與航船佈告之刊行。

孫局長指出，大氣海洋局也與國內的中央氣象局、內政部地政司、海委會及各大學等產官學界單位，實施氣、海象專業合作。所提供的資訊，除了可供演習船艦參考，也支援敦睦遠航訓練以及救援任務，例如2019年南方澳斷橋事件，當時就奉命前往執行水下障礙物探測及安全航道水深測量，在同仁努力下在最短時間順利完成航道的開闢。

孫局長說，未來在大氣海洋專業領域的部分，大氣海洋局同仁將持續強化專業本職學能與外語能力，並建構完整的戰場環境資料庫，掌握最佳的力、空、時，創造戰場上有利的決勝條件，提供給國軍各級部隊參據運用。

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