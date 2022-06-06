星際大戰啟動，搶進太空產業新藍海！ETF帶你績效飛向外太空！

台股6/6日開低震盪，終場下跌122點，收在16552點，相繼失守16600點與5日線，究竟台股會不會大回檔呢？《雲端最有錢》邀請到，財經專家阮慕驊、啟發投顧分析師李永年、股市隱者，一起來給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）放出聯準會需要繼續大幅升息、直到通膨開始下降為止的鷹派言論，美國公債殖利率走揚、美國5月消費者信心下滑及投資人關切通貨膨脹，美股4大指數收低。台股6日也下跌，3大法人合計賣超新台幣101.63億元，升息、通膨利空會再捲土重來嗎？台股近兩日震盪，除了擔憂端午節連假期間的不確定因素，還包括指數來到16800點附近的壓力區，漲多逢壓拉回意味濃厚？

展望後市，台股預估今年股息殖利率達3%~4%，優於其他亞股及全球股市，加上這波股市下跌後，本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，下半年基本面回溫，技術面打出堅強底部，後市漲升行情機率高？

在類股操作上，金融及傳產高股息，以及經濟解封(如航空、航太、零售等)將是短線避風港？科技股大幅修正過後，吸引力浮現，伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群會是下半年主流嗎？更多精采內容請鎖定06月06日的《雲端最有錢》。