快訊／雙溪虎豹潭1民眾滑落邊坡！警消派10車急救援

▲雙溪虎豹潭4日上午傳出有民眾滑落邊坡。上圖為資料照。（圖／記者陳以昇攝）



記者戴上容／新北報導

端午連假最後一天，雙溪區虎豹潭古道今天上午11時許有民眾滑落邊坡，附近友人嚇傻緊急報案，消防局表示目前已派10車、20人前往救援 ，詳情仍待調查中。

【12:45更新】一群遊客前往古道，其中一人不慎滑落邊坡，目前意識清楚，已派遣1中隊3分隊前往救援。1207消防人員陸續於該處產業道路集結，12:31接觸患者（男、30歲），頭部擦傷、意識清楚，送往基隆長庚醫院。