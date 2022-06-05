死亡、病例數都在高原期！陳時中曝「疫情反轉」時間點

▲陳時中、莊人祥和王必勝今一同視察中正紀念堂接種站。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今視察中正紀念堂兒童大型接種站，面對媒體詢問國內本土疫情走向時直言「現在死亡和確診病例都在高原期，應該在6/10有反轉的機會。」另外，針對兒童接種第二劑間隔，他表示，規定上還是要打第二劑才有效果，間隔時間則要由ACIP委員決定。

為加速兒童疫苗施打，指揮中心日前協助六都設置7處兒童大型接種站。陳時中今表示，設置第一天總共施打了7,800人，之後陸續往下降，主要是一開始大家很心急，但5天下來整體施打效果不錯，台中和高雄打得特別多，都打了5,000多人，每個接種站都各有特色，每個醫院都卯足勁，讓小朋友快樂打疫苗。

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▲陳時中稱讚北榮相當用心替孩子施打疫苗。



值得注意的是，北榮特別為了兒童接種疫苗下足功夫，接種站內隨處可見童趣設計，醫護人員也都戴上可愛的氣球頭飾，更準備小禮物鼓勵孩子勇敢接種。北榮今也特別準備氣球頭飾給陳時中、莊人祥和王必勝，陳時中受訪時也笑稱「醫護人員和院長都變成小孩子，院長也願意犧牲色相，可見真的是有心。」

中正紀念堂接種站目前累計2,789名兒童接種，今天最後一天預約有500多人。截至昨天為止，台北市接種率有48.5％、新北市44.5％、桃園市48.9％、台中市61.3％、台南市70.9％、高雄市67.0％，到昨天總計施打24,728名兒童。而7大兒童接種站也將在今天撤除，但服務結束後，後續想要打疫苗者，就要回到醫院、部分診所還有校園接種。