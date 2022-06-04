賓士衝火車站矮牆2死1傷　1人確診被隔離...肇事原因待查



▲竹中火車站今日凌晨發生一起離奇車禍，造成2死2傷，其中一人更意外驗出確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹中火車站今(4)日凌晨發生一起離奇的死亡車禍，28歲邱姓駕駛開著黑色賓士，載著3名男子回家，未料在竹中火車站後方自撞。消防人員抵達現場時，駕駛邱男及坐在副駕駛座的19歲林姓男子失去生命徵象，送醫後不治。後座20歲男子則腿部骨折，目前仍在醫院救治中，另一名19歲男子雖無大礙，卻在送醫後驗出確診，目前隔離治療中。

新竹縣消防局凌晨3時許接獲報案，竹中路、火車站後方發生嚴重車禍，119人員將4人救出，正副駕駛當場已無生命跡象，送醫急救後仍回天乏術，另外2名後座乘客則分別送往東元及中醫大醫院救治。

這起車禍4名當事人中，正副駕駛已死亡，乘客中1人骨折治療中，另一名則被驗出陽性確診，因此該案目前仍無法詢問筆錄，警方已通知4人家屬，同時等待進一步酒測報告，以釐清車禍發生原因。

▲這起車禍造成2死2傷，其中1人還驗出確診，目前隔離治療，因此筆錄陷入膠著。

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