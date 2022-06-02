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蘋果AppStore最新報告出爐　2021年阻止近15億美元詐欺交易

▲蘋果App Store被爆誘導式消費。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果App Store年度報告出爐。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日發布詐欺預防分析年度更新報告，內容中提到，2021 年 Apple 保護顧客免受近 15 億美元潛藏詐欺風險的交易侵害，並阻止了超過 160 萬個有風險、易受攻擊的 App 和 App 更新欺騙用戶。

蘋果表示，致力將 App Store 維持成一個安全且值得信賴的平台，供使用者安心探索、下載 App。而這項努力中一個關鍵的任務，就是 Apple 持續偵測並採取行動，打擊試圖欺騙開發者和使用者的不良行為者。不良行為者持續進化線上詐欺手法，使他們的計劃往往更難以被辨別。因此不斷精進其流程、建立新流程並設計解決方案來應對這些威脅。

去年，Apple 發布了首份詐欺預防分析報告，該報告顯示，僅於 2020 年，Apple 透過結合先進技術和人類專家之力，保護顧客免受超過 15 億美元的潛在詐欺交易，讓顧客的金錢、資訊和時間免於遭竊，並且防範顧客接觸到將近百萬個有問題的新 App。

蘋果表示，2021 年App Review 幫助了超過 10萬7,000 名新開發者上架他們的 App。審核過程可能會很反覆，因為有時 App 可能未完成，或首次提交審核時有妨礙功能的程式碼錯誤，或者可能需要改進其針對使用者產出內容的調節機制。在 2021 年間，由於這一系列類似的原因，有 83萬5,000 多款有問題的新 App，以及另外 80萬5,000 個 App 更新遭拒上架或被刪除。作為 App Review 流程的一部分，任何認為自己被錯誤標記為詐欺的開發者都可以向 App Review 委員會提出上訴。

在這些遭拒絕的 App 中，有少部分是可能損害使用者或嚴重削弱使用者體驗的惡意違規行為。僅在 2021 年間，App Review 團隊因包含隱藏或未注明的功能拒絕掉超過 3萬4,500 款 App；因發現該 App 是垃圾訊息、仿冒產品，或操縱使用者購買等方式誤導使用者拒絕掉 15萬7,000 多款 App。

有時，惡意開發者會試圖透過建立表裡不一的 App 來規避 App Review，獲得批准後才變更其概念或功能。Apple 發現此類詐欺案件時，App Review 會立即拒絕或從 App Store 中刪除此類 App，而受影響的開發者會在帳號被終止前，收到為期 14 天的上訴流程通知。2021 年，超過 15萬5,000 個 App 因此類違規行為而從 App Store 下架。

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