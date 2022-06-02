業務車停路邊沒上鎖被偷走　2賊「搜刮10萬美髮工具」裝沒事停回去

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在日前接獲線報，1名美髮工具業務員，將價值10萬元的一批美髮工具放在車上，忘了上鎖，被2名男子盯上，甚至直接將車開走，大肆搜刮1小時後再將車子停回原處；男子出門發現車子上的美髮工具全被偷走，立刻通知警方到場。

警方調查，5月10日上午時分，35歲的曾姓美髮工具業務將車停放在重慶北路，被35歲的曾姓男子以及44 歲的鄭姓男子盯上，2人發現車子沒上鎖，竟直接將車開走。



▲房東與房客缺錢花用（左上），竟開走路邊車子搜刮10萬元美髮工具。（圖／記者邱中岳翻攝）

曾、鄭2人將車開到偏僻地點，竟然大肆搜刮車上財物，並將車上電棒、電動剪以及美髮剪刀等價值10萬元的美髮工具偷走，最後還把車開回原處。

曾姓男子早上起床開車，發現車上美髮工具全不見，立刻通知警方到場，警方調閱監視器鎖定2人，在5月底前往士林中正路的住處逮人，還在鄭男身上起獲安非他命吸食器以及分裝勺，並在陽台找到美髮工具。

▲警方在陽台搜出證物。（圖／記者邱中岳翻攝）



據悉，鄭姓男子與李姓男子2人為租房關係，當工人的鄭姓男子將房子分租給無業的李姓男子，但2人因缺錢花用，竟然鎖定路邊沒有上鎖的車輛，直接將車開走搜刮，再若無其事的把車開回原處。警訊後將2人依照毒品、竊盜罪嫌送辦。