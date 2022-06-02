嘉義男領錢「穿藍色三角褲」下半身失蹤太害羞！網笑：輸到脫褲？

▲男子領錢穿著超清涼。（圖／翻攝自FB綠豆嘉義人）

記者施怡妏／綜合報導

端午節即將來臨，可以明顯感受到天氣越來越像夏天了，民眾的也開始換上短褲短袖，不過，一名嘉義的網友表示，到ATM排隊等領錢，前方的男子竟然僅穿著藍色三角褲就出門，長版的衣服遮住下半身，就像是「下半身失蹤」的造型，搞笑模樣讓原PO忍不住大笑。貼文一出，網友們笑翻，「是真的輸到脫褲嗎？」

粉專「綠豆嘉義人」貼出一則貼文，有民眾下班到ATM領錢，排隊等待時，看見前方戴著安全帽的男子「下半身失蹤」，僅穿著一條藍色三角褲，短袖上衣長到蓋過屁股，不過，仍隱隱約約可以看到三角褲，若隱若現的內褲讓人看了超害羞，「嘉義太熱情，領錢超清涼，只穿條藍色三角褲就這樣出門領錢，帥啦」。

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貼文一出，網友們全笑翻，「單純舒服到沒感覺吧！在家沒習慣穿的人，一下子有事直接跑出來的很多啊」、「領錢買褲子也不行？」「我老公去倒垃圾的時候也會忘記穿褲子」、「難怪他要戴全罩式安全帽，大冒險輸了齁」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「原來輸尬脱褲，是真的」、「大長腿餒，女性福利」、「那他領完錢要放哪啊？」

不少網友猜測，男子可能是游泳教練，「不能確定他是不是游泳教練，但可以確定，游泳教練都幹過這類的事」、「只是剛教完游泳課下班回家領個錢，回家馬上洗澡了，不急」、「應該是游泳游到一半去領錢吧」、「那是游泳褲吧」、「可能游泳教練剛下班」。

▼不少網友猜測，可能是游泳教練。（圖／翻攝自FB綠豆嘉義人）