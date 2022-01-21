ATM少吐鈔…他「對鏡頭點鈔3次」　銀行不認帳：沒一張張摺起來數

▲少吐鈔記得對鏡頭確實點鈔並回報。與本文無關。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名男子上個月去ATM領錢少吐鈔，當下對著攝影鏡頭點鈔3次，確認有少，但事後銀行卻回覆「反覆看您現場點鈔的影像，不是一張張摺疊起來點的，所以無法判別有少鈔」，對於這回應他也束手無策，只好自認倒楣吸收損失。

原PO在臉書社團「爆料公社」指出，他12月27日到ATM領錢，結果發現吐出來的鈔票有少，「我在提領當下點了3次，都是對著正上方的攝影機做一個點鈔（數卡片的方式）」，並且用ATM旁的電話撥給銀行反映，對方回應「靜等報告」，結果他這一等就將近1個月。

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原PO於1月20收到銀行回覆，廠商檢查ATM一切正常，而且原PO當時面對鏡頭點鈔的方式「不是一張張摺疊起來」，所以無法判定到底有沒有少，也有可能是新鈔黏在一起。原PO無奈發文，「銀行處理的速度先不說有多久，我至今才知道點鈔原來要摺疊起來數才符合銀行點鈔規範」，結論是銀行要他自行吸收這1000元。

▲不少網友遇過ATM出包。（圖／翻攝自爆料公社）



不少人也有過類似經驗，鈔票有可能是卡在機台內，「約1週銀行直接補回帳號，原因ATM吐鈔時掉到機台下」、「ATM 領錢一定要數對在離開！！！本身在銀行上班，遇過太多機器扣帳未吐鈔然後怎麽抓都抓不到帳的，15年後就變成銀行的錢了」、「我爸去年郵局有領過，數量不對，立刻打電話告知，郵局清點後有多我爸少的錢，所以有歸還」、「有喔，後來我就不走了，要來領錢的我就說壞了，他吃錢，最後行內派員過來把機子打開，才發現我的錢卡在旁邊沒下來。」