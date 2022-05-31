馬國女大生遭性侵殺害案警方疏失遭彈劾　懲戒法院輕罰降級改敘

▲馬國女大生命案發生後，時任歸仁分局長楊慶裕出面說明案情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭梁姓男子性侵殺害，案發前同校另名女子也遭梁男侵害並報警，但警方並未依規定受理，忽視的結果造成慘案。監察院對時任歸仁分局分局長楊慶裕、大潭派出所所長張忠肯、警員高武源等3人提出彈劾，並送懲戒法院審理。懲戒法院31日判決將楊、張分別降2級改敘、高則遭判降1級改敘。可上訴。

就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。案件爆發後，震驚社會，梁男遭起訴後，一審在今年3月間已經將他判處死刑，目前上訴二審審理中。

而監察院發現，在鍾女遭性侵殺害前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能既遂而逃逸。被害人當時到大潭派出所報案，承辦員警高武源未依規定受理、未開立報案三聯單、未製作筆錄，亦未記載於員警工作紀錄簿，完全沒有留存紀錄。直到梁男落網後，自己供出先前的犯案紀錄，大潭派出所才通知當時的被害人前來筆錄。

監察院認為警方嚴重疏失，才會導致後續發生慘案，因此對時任歸仁分局分局長楊慶裕、大潭派出所所長張忠肯、警員高武源等3人提出彈劾，並送懲戒法院議處；此外監察院也認為歸仁分局未落實監督機制、覈實查證機制，提出糾正。

本案發生後楊慶裕遭連降兩級，從分局長被降調為警察局保安科長，之後調任相差2等級的新化警分局長，之後又遭到拔官；張忠肯則轉調內勤督察組，之後再調到業務較繁重的交通組支援；高武源則在當年的12月底提前退休。楊慶裕等人遭彈劾後，僅低調回應予以尊重，會虛心檢討，並在目前的工作崗位上繼續努力。

懲戒法院於31日宣判，認為張員於馬國女大生案發生後，梁男主動坦承對同校另名女子犯案時，並未對上級楊慶裕坦承報案經過，還說被害人不指認、不報案，應該是惡作劇；以致於楊慶裕召開記者會時，也做了錯誤轉述，影響人民對警察恪忠職守的印象，因此對2人判罰較重。