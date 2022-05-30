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社會 社會焦點 保障人權

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局：不爽你的態度

▲▼車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王父不滿兒子的態度，找人設局製造假車禍，藉此教訓兒子，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名王姓男子與葉姓女子開車外出，在八德區和平路某宮廟前與另車發生擦撞，被對方4人痛毆3分多鐘，導致全身多處受傷，事後才得知是爸爸設局的假車禍，想藉此教訓他不孝的態度，氣得提告。

據《聯合報》報導，王男3月19日晚間11時許跟27歲葉姓女子開車到八德區和平路某宮廟前時，與22歲俞姓男子駕駛的車輛發生擦撞。俞男跟車上的蔡男、徐男、唐男等人立刻下車，以手、鐵棍等物品砸車打人，導致王男全身多處挫傷，葉女腰部也意外受傷。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲王男得知是爸爸設局，氣得提告，圖非當事人。（示意圖／pakutaso）

事後，王男得知整起事件，從葉女的邀約到俞男等人下車打人都是爸爸策畫，氣得對爸爸、葉女等人提告傷害、毀損；另外，葉女不滿她的車引擎蓋、擋風玻璃、車窗及車殼都被毀損，自己還被波及而受傷，因此對王父等人提告。然而，雙方事後都撤告。

桃園地檢署認為，傷害、毀損為告訴乃論，其中教唆公然聚眾施強暴脅迫罪是非告訴乃論，但整起過程在人煙稀少的巷弄內，沒有路人觀看或被波及，也沒造成交通混亂，難以認定有破壞社會安寧的情況，因此偵結不起訴。

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