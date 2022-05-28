莫納皮拉韋「新簽約20多萬人份」　陳時中：6／10前陸續供貨

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今說明國內口服藥物最新資訊，指揮官陳時中表示，莫納皮拉韋還有新的合約，已經在5/26簽約，簽約20萬1600人份，6/10前會陸續開始供貨。

陳時中說明，目前Paxlovid已經用掉59萬797人份，現在庫存有65萬7393人份，另外還有將近3,000人份沒交貨，莫納皮拉韋現在用14,611人份，現在庫存還有91,229人份，如果染疫人數再增加500萬人，那500萬人口服藥的準備應該是夠的，

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另外，陳時中也提到，接下來還有2,810人份的Paxlovid要交貨，莫納皮拉韋還有新的合約，總共簽約20萬1600人份，在6/10前會開始陸續供貨。

莫納皮拉韋適應症狀／對象為未使用氧氣且於發病5天內之18歲（含）以上病人，具除孕婦以外之重症風險因子任一，且無法使用其它建議藥物者。

重症風險因子包括年齡≧65 歲／癌症／糖尿病／慢性腎病／心血管疾病（不含高血壓）；慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）／結核病；慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）／失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）

另外還有精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）／失智症／吸菸（或已戒菸者）／BMI≧30／影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。