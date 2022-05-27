女性更容易得！研究曝長新冠4發現　染疫首週有5症狀「風險較高」

▲研究指出，女性較容易得長新冠。（示意圖／123RF）

記者張乃文／綜合報導

對於感染新冠肺炎的康復者，出現Long Covid（長新冠）的症狀，各國都在積極研究。而英國一份研究報告提到，其實在染疫第一週若出現超過5個症狀的患者，日後出現長新冠的風險較高，且女性更是比男性高出1.6倍的機率。除此之外，澳洲也有研究發現，抽菸容易讓長新冠的症狀惡化。

胸腔科重症醫師黃軒在臉書分享，有關英國研究，發表在國際期刊《Nature》的文章提到長新冠的4項發現，以美國、英國及瑞典的患者進行分析：

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1.第一週內，有超過5個症狀以上的病人，日後發生Long Covid症狀群風險比較高（3.53倍）

2.5個常見症狀包括：頭痛、疲憊、聲音沙啞、肌肉痠痛和呼吸困難。而味覺喪失（Anosmia），是70歲以上老人常見的症狀之一。

3.年紀太大，也是易得Long Covid症狀群：以18歲至49歲的病人，得到Long Covid症狀群是9.9%；超過70歲的病人，得Long Covid症狀群是21.9%。

4.女性易得Long Covid症狀群：研究提到女生有（14.9%）得Long Covid症狀群，比男生（9.5%）高近1.6倍的風險。

另外，黃軒也提到澳洲研究，抽菸者容易加強Long Covid症狀群的惡化，因為抽菸含有的大量化學物質，加強了全身發炎反應，這也包括了在確診後、恢復後，而持續抽煙會使原本腦血管疾病因新冠病毒感染後，引發反覆發炎，進而加深了Long Covid症狀群惡化。

不過，黃軒也說，新冠病毒才出現三年的時間，有許多科學研究後續才會再陸續推出，也需要更多、更長的時間來證明。