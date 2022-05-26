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宜縣蘇澳溪工程　獲「第三屆全國水環境大賞」雙獎肯定

▲▼蘇澳溪高灘地水環境改善工程，獲全國水環境大賞雙獎肯定。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼蘇澳溪高灘地水環境改善工程，獲全國水環境大賞雙獎肯定。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府2021年辦理「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」完竣，因工程從提案、設計、施工到維護管理，都有NGO 團體與地方的參與，並協調民間企業出資，在地團體出力之共同管理維護，並榮獲經濟部水利署頒發「第三屆全國 水環境大賞」中水樣生活獎、公私協力夥伴獎雙獎肯定。

▲▼蘇澳溪高灘地水環境改善工程，獲全國水環境大賞雙獎肯定。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭水資處長李岳儒表示，「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」以「宜蘭縣水環境改善提案徵選工作坊」為基礎，透過民眾參與、專業分析及專家現勘，擇定蘇澳溪為重點辦理水環境改善河系；並於2020年啟動設計，聆聽地方需求、NGO關注點、專業考量的聲音，定調這是遊憩與生態調合的再生工程。這段再生歷程歷經60場大小會議、815人次的參與，宜蘭縣政府謹慎調整每個步伐，與蘇澳居民一起共創蘇澳新生活。

過去，蘇澳溪的防洪牆與雜亂高灘地讓民眾望之卻步，都市計畫區內的鎮民長期缺乏綠地遊憩空間；在地人說，以前常去蘇澳溪玩水、抓魚，溪哥、苦花、鰻 魚...都是囊中物，兒時記憶能再回來嗎？於是蘇澳高灘地水環境改善計畫被賦予許多期盼，無論於觀光遊憩、生態保育、循環經濟、節能減碳等，均透過眾人集思廣益與努力，再生工程才得以華麗轉身。

蘇澳溪的願景背負著不同功能的期待，地方希望能帶動創生，恢復摸蜆仔兼洗褲活動，增加夜間照明，維持停車空間等；而 NGO希望優先改善生活汙水影響，關注河道內石塊與濱溪植生及水泥化減量；又地方領袖擔心大雨上游土
砂沖刷高灘地，造成河防安全上衝擊，宜蘭縣政府透過一場又一場的會議，不斷地傾聽、溝通、折衝及理解，為不同階段的歧異尋找解方與共識對策。

▲▼蘇澳溪高灘地水環境改善工程，獲全國水環境大賞雙獎肯定。（圖／宜縣府提供，下同）

李岳儒指出，「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」設計採減少硬鋪構造物面積5,234m2及提高綠覆率達81%以補充市區 綠水空間，以弧形親水階梯契合天然河岸弧線，採濱水岸際浪行砌石來保護坡腳穩定，河濱休閒步道之安全友善及便利，美化營造白米橋入口區及中正路景 觀，並以節能 LED 鯖魚造型高燈融入在地特色。

工程竣工後，蘇澳溪蛻變了，是居民共同識寶、惜寶及展寶的過程，從提案、設計、施工到維護管理，透過產、官、學與民間攜手合作，一起守望蘇澳溪，感謝溪水的給予及一路走來的朋友，更感謝煙波大飯店及鴻毅志願服務協
會出錢出力共同協力後續維護管理，因為大家的參與讓蘇澳溪更美。

▲▼蘇澳溪高灘地水環境改善工程，獲全國水環境大賞雙獎肯定。（圖／宜縣府提供，下同）

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