廈門推二胎家庭可購買第三套房　多孩家庭領「房票」成陸房市新趨勢

▲廈門推多孩家庭購屋新政，藉此刺激房市升溫。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

福建廈門2022年經歷約3個月的新住宅售樓「空窗期」後，自21日起推出購房新政，戶籍二孩（二胎，下同）及以上家庭可在全市範圍內，購買180平方公尺（約54.45坪）以下的第三套住宅，但二孩中至少有一人是未成年人。數據顯示，大陸GDP靠前的16座強二線城市中，已有15城先後調整多孩家庭限購相關政策，多孩家庭多張房票，幾乎成為本輪樓市調控的「標配」。

▲2022年1至4月，廈門島內外房屋成交量降幅達5成。（圖／CFP）

《時代週報》報導，近期，針對多孩家庭購房的寬鬆政策密集發布。無論是高能級城市如廈門、武漢、濟南，還是低能級城市城市如四川遂寧、山東淄博，都在為多孩家庭購房「開綠燈」，包括調整住房限購套數、發放購房補貼等新政。

以廈門為例，據中原地產廈門研究院統計，2022年1至4月，廈門住宅供應35.1萬平方公尺，成交5510套、55.86萬平方公尺，同比下跌56%。島內的湖里區僅成交199套房，平均每天不足2套，降幅高達77%，島外的集美區、海滄區、翔安區成交面積降幅均在50%以上。

針對多孩家庭，廈門市戶籍二孩及以上家庭可在廈門市範圍內，購買180平方公尺以下的第三套住宅，但是二孩中至少有一人是未成年人。

據克而瑞研究中心統計，GDP排名靠前的16個強二線城市中，除西安外，已有15城放寬多孩家庭限購政策。分析師楊科偉認為，不同於2008年和2014至2016年的兩輪政策放鬆週期，基於三孩生育政策全面放開，定向為多孩家庭增加限購套數以刺激購房需求，成為2022年以來本輪政策寬鬆週期中，不少二線和強三線城市共同的政策發力點。

楊科偉強調，5月下旬至6月是核心城市房地產政策調控的重要窗口期，樓市較疲弱的一線城市或許也將有所動作，前期出台過政策的強二線城市，不排除進一步放鬆的可能。