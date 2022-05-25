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高嘉瑜爆兆豐產刪網頁核保資訊　「公股產險都沒誠信如何以身作則？」

▲▼查詢兆豐網頁核保資訊，顯示找不到網頁。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲查詢兆豐網頁核保資訊，顯示找不到網頁。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者杜冠霖／台北報導

兆豐產日前在官網上公告，「如果在核保中的保戶在本公司或其他產險公司已有投保防疫保單，將予以婉拒承保」。對此，立委高嘉瑜批評，兆豐產當初在官網上明明清楚說明若投保其他防疫險仍會承保，剛剛想再次確認當初的核保資訊，網頁卻顯示「錯誤頁面」，「現在是刪除網頁核保資訊就想要掩飾，實際上卻只是欲蓋彌彰！」

兆豐產險強調，對於客戶投保受理案件，謹依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定，及公司核保政策，除評估客戶保險需求及適合度與實際需求是否具相當性外，並考量公司自身風險承擔能力，進行核保審核。

高嘉瑜指出，去年包括第一銀、合庫都替自家行員投保公股兆豐產險的防疫保單，而一銀在今年4月28日時，更斥資423萬為8000名員工續保防疫險，並言明當初就是看中金管會承諾的居家輕症比照一般住院理賠，但近日保險公司卻傳出說居家照護僅賠慰問金，而兆豐產險至今也未對外表態是否比照住院理賠。

高嘉瑜批評，兆豐產險還對外宣布重複投保一間即不承保，但當初在官網上明明清楚說明若投保其他防疫險仍會承保，「民眾去臨櫃排了好久送件，現在翻臉不認帳？」

高嘉瑜表示，不僅如此，剛剛在官網上想再次確認當初的核保資訊，網頁卻顯示「錯誤頁面」，質問「現在是刪除網頁核保資訊就想要掩飾，實際上卻只是欲蓋彌彰！」

高嘉瑜批評，以上這些毫無誠信的承諾跳票，嘉瑜呼籲財政部應善盡監督之責，若連公股產險都喪失最基本的誠信，「做最壞示範？如何能杜悠悠之口？又如何以身作則要求其他保險公司秉持誠信？」

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