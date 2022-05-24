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新兵、教召男注意！軍方防疫政策調整　入營將密集篩檢

▲國軍教召。（資料照／記者李毓康攝）

▲國軍教召。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對當前本土疫情，國防部24日調整防疫措施，軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示，新進人員如教召、軍事訓練役、志願役班隊等，報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。

在區隔政策上，陳怡蓉表示，三軍同時實施營區區隔管理，各單位緩辦理大型活動、講習，餐廳供餐不同餐，避免形成人流匯集，降低感染風險；而海軍艦艇方面，在執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，以降低染疫風險，避免群聚。

國防部表示，國防部依據中央防疫政策滾動修正防疫作為，每日召開防疫視訊會議，將命令即時傳達至基層，統計至5月23日止，全軍第三劑疫苗接種率91.79%，持續接種中。

國防部指出，已下令調整區隔政策，實施營區區隔管理、分艙分流，單位間暫緩交流及跨區活動，各項工作按計畫進行，各式會議人數簡併並以視訊取代實體方式執行。

國防部表示，各單位暫緩辦理大型活動、講習，餐廳供餐不同餐，避免形成人流匯集，降低感染風險，各項訓練任務以建制最小單位執行，並調整授課地點至室外或通風良好處。

國防部強調，國防部強化官兵篩檢作為，包括空勤、潛艦及艦艇人員與密閉空間如戰情等高風險場域工作人員，篩檢陰性才可進入值勤；海軍艦艇執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，以降低染疫風險，避免群聚；針對重大演訓任務人員，於連續假期實施入營前快篩。

若官兵有疑似症狀者，國防部表示，經醫務單位評估即予以快篩或轉介就醫，而未接種第三劑疫苗者，每週實施快篩一次；而新進人員如教召、軍事訓練役、志願役班隊等，報到前2日、報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。

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