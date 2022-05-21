俄軍逼她看三胞胎女兒「輪流被性侵」！殘暴性虐　阿公也難逃魔爪

▲烏克蘭陸續收復哈爾科夫失土。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭指控俄軍在哈爾科夫周遭城鎮大量性侵無辜民眾，被害人中甚至有高齡78歲的阿公。據悉，有一名1歲男嬰遭到俄軍性侵後，傷重不治。另外還有9歲的三胞胎姊妹在母親面前輪流被俄軍士兵性虐。烏克蘭記者馬特維伊時恩直言，俄軍的殘暴行徑不只出現在哈爾科夫，馬力波、赫爾松等地至今也有許多民眾受害。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭記者馬特維伊時恩（Iryna Matviyishyn）引述了一份來自烏克蘭人權事務專員丹妮索娃（Iryna Matviyishyn）的報告指出，俄羅斯士兵在佔領東部城市哈爾科夫期間性侵多名無辜民眾，其中包含3名9歲的三胞胎姊妹、1名2歲女孩以及2名10歲男孩。

▲哈爾科夫有大量人民遭到俄軍性侵。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭國防部推特同樣引用了這份報告稱，「在短短1個小時之內，剛從哈爾科夫地區解放的村莊就收到至少10例的俄軍性侵報告，其中有8名受害者是兒童。而在前一天更接獲56起通報，其中包含2名10歲男童與1名1歲男嬰，男嬰甚至因為傷勢過重，不幸身亡。」令人震驚的是，報告內還提及了2名成年男性也遭到俄軍性侵，分別為67歲與78歲。

馬特維伊時恩在推特上寫道，當地的心理援助熱線每天都會接到這類戰爭罪的被害人來電。然而與那些仍然被俄軍佔領的地區相比，這些位於哈爾科夫周遭的城鎮僅是從俄羅斯手中解放的一小部分而已。在赫爾松、馬力波等地區，至今仍有大量民眾遭遇如此暴行。

另一方面，烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）日前稱俄羅斯總統普丁是「21世紀的主要戰犯」，她同時指責俄羅斯將性侵作為野蠻入侵的策略之一。

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