印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

▲ 2022年「全球空中力量」排名，印度空軍超越解放軍。（圖／翻攝 WDMMA官網）

記者任以芳／綜合報導

2022年「全球空中力量」排名出爐，除了俄羅斯佔據第三名，前五名幾乎是美國領先。印度排行第六，大陸解放軍位居第七名。該排名也指出，2022年「全球空中力量」排名中得分最高的是美國空軍，為242.9。

印度《第九新聞進行時》（news9live）19日報導稱，2022年「全球空中力量」排名，「印度空軍居於中國空軍之上，而且不僅是中國，印度空軍的排名也在日本、以色列和法國空中力量之上」。

據了解，「全球空中力量」排行榜由WDMMA網站發布，與Globalfirepower網站發布的「全球火力指數」排行榜一樣，經常被「專業軍事類刊物」引用。目前，WDMMA 正在追縱98個國家和地區，覆蓋124項航空服務，並追蹤總共47840 架軍用飛機的情況。

▲2022年「全球空中力量」排名中得分最高的是美國空軍 。（圖／翻攝 WDMMA官網）

陸官媒《環球日報》報導也引述該網站資訊指出，根據這份排名，2022年「全球空中力量」排名中得分最高的是美國空軍，為242.9，並且不讓人意外。

報導稱，美國空軍擁有多種性能先進的戰機，「並得到美國本土航空制造業的全力支持」。該排行榜顯示，美國空軍擁有5091架各式軍機，其中包括專門的戰略轟炸機、相當大數量的直升機和多用途戰鬥機以及數百架運輸機等支援單位。

該排行榜排名第二的是美國海軍，雖然美國海軍的飛機總量（2626架）少於俄羅斯空天軍（3829架），但其得分（142.4）卻比後者（114.2）高出一大截。在美國空軍，美國海軍和俄羅斯空天軍之後，列入該排行榜前五的依次是美國陸軍航空兵（得分112.6）和美國海軍陸戰隊（得分85.3）。

第六名是擁有1645架軍機的印度空軍（得分69.4）、第七名擁有2040架軍機的解放軍空軍（得分63.8），之後是日本航空自衛隊、以色列空軍和法國空軍。

《環時》報導強調，WDMMA網站沒有解釋為什麽印度空軍排名會超過解放軍空軍，印度媒體只是「興奮地」引用該網站的數據介紹印度空軍的各式戰機組成，並沒有更多介紹。

不同於「全球火力指數」，「全球空中力量」主要偏重對比各國空軍（或空中力量）。WDMMA網站稱，「通過深度資源提供信息，提供對現代戰爭和天空控制方面的獨特、直觀和分析。」