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社會 社會焦點 保障人權

新店男漂桃園成無名屍　養子被控盜領13萬…真相是「小紅」幹的

▲老人,貧窮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新店1名低收弱勢男成漂流桃園海邊的無名屍，名下補助款與五倍券被盜領一空。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

去年2月間，桃園市海邊消波塊被人發現1具男屍，檢警相驗後認為無他殺嫌疑暫冰存，直到11月，自稱是其養子的人前往指認，指死者是住在新店的許姓低收戶，離奇的是，許這段期間的社福補助、振興五倍券共約13萬元都被領走，養子一度被懷疑盜領，但追查實際操作ATM的卻是疑似叫做「小紅」的婦人與不明男子，台北地檢署19日以罪嫌不足，處分不起訴養子。

根據了解，60多歲的許姓男子終身未婚，因為生活窮困，住在新北市新店區某里長提供的小鐵皮屋，平常靠舉廣告招牌賺點零用錢，少與他人接觸，曾收養過1名林姓兒子，但近年並沒有太多聯繫。

2021年4、5月間，新冠肺炎疫情爆發時，里長好心地送口罩和防疫物資去給許男，敲了門沒人應，便都放在門口，隔一陣子發現東西都沒被收走，里長詢問許男養子，養子說許男曾說過年的時候，會出門去走走，但進屋發現，許男的健保卡、錢包都留著，2人感覺不對勁，決定通報失蹤人口。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲檢警追查到最後無法確認操作ATM的1男1女身分，不知弱勢許男的錢遭誰盜領。（圖／Pixabay）

在此同時，有民眾2月間在桃園海邊發現，1具男屍卡在消波塊上，檢警會同法醫相驗，男屍身上多處傷痕，應為撞擊消破塊所造成，排除他殺因素，認定是溺死，但因無證明文件可供辨識，暫列為無名屍，直到11月間，許男養子接獲通知前往桃園認屍，確認並完成許男死亡登記。

發放福利補助的新北市社會局接到通報後，懷疑2月到11月間，匯入許男郵局帳戶的低收補助等款項，以及振興五倍券，都在入帳後沒多久就被領走，懷疑養子盜領，桃園地檢署調閱2支ATM監視器，發現1名戴著安全帽的可疑中年婦人涉嫌領走相關款項。

里長和養子表示，許男生前有名女姓友人叫「小紅」，婦人照片上露出來的眼睛看來有點像，但沒人知道「小紅」本名和聯絡方式，無法進一步查證，就在檢警偵辦期間，意外發現，原來所謂的養子，其實本來就是許男親生兒子，小時因故過繼給其他親友，後來以收養方式維持關係，只是後來不知為何又終止收養。

▲司法，正義女神，刑事辯護律師，律師。（圖／Pixabay）

▲許男的養子最後被檢察官以罪嫌不足等理由處分不起訴。（示意圖／Pixabay）

北檢日前再接獲新北市社會局告發養子涉嫌詐欺案，持續調閱許男帳戶被提醒的ATM監視器，發現除了原本疑為「小紅」的婦人外，另外還有1名男子沒有任何遮掩地，多次在新屋等地提領許男帳戶，因為翻攝照片不夠清晰，檢察官決定請相關地區警方協助，各自比對轄內詐騙車手，仍無法辨識出這名可疑男子的身分。

檢警在使用各種方式追查後，只能懷疑盜領許男帳戶的1男1女有桃園地緣關係，但查無身分，也無法證明他們和許男的養子有關，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴許男的養子。

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