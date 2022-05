12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

▲水星將逆行進入金牛座,投資操作要格外小心。(圖/取自Pixabay)

辰宇力 ☆ 2022.5.20 ~ 2022.5.27 ☆ 星象預測與12星座 7日運勢

近期星況

水星逆行將在未來數日遇到火星沖剋,嚴重的系統性當機、斷電事件、事故、自然災害造成的交通阻塞,將帶來生活上的不便。水星隨之將逆行進入金牛座,投資操作要格外小心。尤其520之後,利空消息不斷,股市、房市、匯市的波動都須謹慎因應。

展望未來7日,#處女被許多人仰賴需要。#巨蟹有期待的約會。#天秤越忙越美麗。#白羊為自己的期待做好準備。#射手惦惦吃三碗。#水瓶把厄運轉為好運。#獅子多留意身體健康狀況。#天蠍人算不如天算。#摩羯幫別人收拾殘局。#雙子面對家徒四壁的窘迫。#雙魚只想遠離人群。#金牛把自己關起來。

【12星座一週星情氣候】

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 藍、藍綠

5/20 (FRI): 雨 Rain

5/21 (SAT): 晴 Sunny

5/22 (SUN): 晴 Sunny

5/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/25 (WED): 陰 Cloudy

5/26 (THU): 陰 Cloudy

5/27 (FRI): 陰 Cloudy

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

5/20 (FRI): 晴 Sunny

5/21 (SAT): 雨 Rain

5/22 (SUN): 雨 Rain

5/23 (MON): 晴 Sunny

5/24 (TUE): 晴 Sunny

5/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 紅紫、黃

5/20 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/21 (SAT): 晴 Sunny

5/22 (SUN): 晴 Sunny

5/23 (MON): 雨 Rain

5/24 (TUE): 暴雨 Heavy Rain

5/25 (WED): 晴 Sunny

5/26 (THU): 晴 Sunny

5/27 (FRI): 晴 Sunny

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 紅紫、黃

5/20 (FRI): 陰 Cloudy

5/21 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/23 (MON): 晴 Sunny

5/24 (TUE): 晴 Sunny

5/25 (WED): 暴雨 Heavy Rain

5/26 (THU): 雨 Rain

5/27 (FRI): 雨 Rain

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

5/20 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/21 (SAT): 陰 Cloudy

5/22 (SUN): 陰 Cloudy

5/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/25 (WED): 晴 Sunny

5/26 (THU): 晴 Sunny

5/27 (FRI): 晴 Sunny

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 藍、藍綠

5/20 (FRI): 晴 Sunny

5/21 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/23 (MON): 陰 Cloudy

5/24 (TUE): 陰 Cloudy

5/25 (WED): 暴雨 Heavy Rain

5/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

5/20 (FRI): 雨 Rain

5/21 (SAT): 晴 Sunny

5/22 (SUN): 晴 Sunny

5/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/25 (WED): 陰 Cloudy

5/26 (THU): 陰 Cloudy

5/27 (FRI): 陰 Cloudy

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

5/20 (FRI): 晴 Sunny

5/21 (SAT): 雨 Rain

5/22 (SUN): 雨 Rain

5/23 (MON): 晴 Sunny

5/24 (TUE): 晴 Sunny

5/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 綠、黃

5/20 (FRI): 晴 Sunny

5/21 (SAT): 晴 Sunny

5/22 (SUN): 晴 Sunny

5/23 (MON): 雨 Rain

5/24 (TUE): 暴雨 Heavy Rain

5/25 (WED): 晴 Sunny

5/26 (THU): 晴 Sunny

5/27 (FRI): 晴 Sunny

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 綠、黃

5/20 (FRI): 陰 Cloudy

5/21 (SAT): 晴 Sunny

5/22 (SUN): 晴 Sunny

5/23 (MON): 晴 Sunny

5/24 (TUE): 晴 Sunny

5/25 (WED): 暴雨 Heavy Rain

5/26 (THU): 雨 Rain

5/27 (FRI): 雨 Rain

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

5/20 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/21 (SAT): 陰 Cloudy

5/22 (SUN): 陰 Cloudy

5/23 (MON): 晴 Sunny

5/24 (TUE): 晴 Sunny

5/25 (WED): 晴 Sunny

5/26 (THU): 晴 Sunny

5/27 (FRI): 晴 Sunny

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

5/20 (FRI): 晴 Sunny

5/21 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/23 (MON): 陰 Cloudy

5/24 (TUE): 陰 Cloudy

5/25 (WED): 暴雨 Heavy Rain

5/26 (THU): 晴 Sunny

5/27 (FRI): 晴 Sunny

本周運勢分析作者

辰宇力老師,時尚圈御用占星師,精通星座與塔羅。師承星星王子,以準確透徹的星象分析與預測,以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁:星象專家 辰宇力