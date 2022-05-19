　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

《天堂M》遊戲畫面（圖／記者樓菀玲攝）

▲天堂M遭不肖人士利用「退訂不退鑽」漏洞，狂刷「黑鑽」再轉賣牟利。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

遊戲橘子代理韓國手遊「天堂M」，不料有不肖人士利用商城刷卡「退訂不退鑽」漏洞，狂刷藍鑽牟利。桃園4名男女得知後，仍向不肖人士購入藍鑽，甚至當起中盤商，大量轉售一般玩家，短短一年內不法獲利2172萬多元。案經桃園地檢署調查，認定4人違反洗錢防制法，18日偵結起訴。

「天堂M」遊戲內4000顆藍鑽售價新台幣3290元，中國大陸有不肖人士發現「假退訂真詐鑽」漏洞，註冊大量小號購入，再以誤買或不滿意為由申請退單，之後搶在遊戲公司回收藍鑽、鎖帳號前，將藍鑽轉賣給其他玩家帳號，而這種藍鑽也在玩家群體間被稱作「黑鑽」。

桃園37歲、36歲兩名林姓男子，以及33歲楊姓女子、31歲曾姓女子明知「黑鑽」是非法取得，仍涉嫌透過通訊軟體微信向暱稱「步驚雲」等14個玩家購買藍鑽，甚至當起中盤商，再賣給其他台灣玩家，以此牟取暴利。

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊發動搜索，現場扣得4人電腦。（圖／記者張君豪翻攝）

4人之中，林男和曾女經手約3396萬餘顆藍鑽，犯罪所得高達1625萬多元；楊女交易量為628萬餘顆居次，不法所得368萬多元；最後是另一名林男，交易轉移的藍鑽約326萬顆，不法所得178萬多元。

去年3月，公司進行內部稽核，發現該遊戲虛寶交易金額與會計實收款項不符，追查發現特定上百帳戶都有「先刷卡、後退刷」取得虛寶盜賣問題，隨即委託系統、法務人員向刑事局電偵大隊報案。

同年9月，檢警發動搜索，扣得4人手機、金融卡、存摺、電腦及400多萬現金，查獲微信及LINE交易對話，最後4人均坦承犯行。檢方認為，林嫌4人以低於市價購入不肖人士詐欺犯罪所得的「黑鑽」，再轉賣給其他玩家牟利，依違反洗錢防制法將4人提起公訴。

▼林男等人遭移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲盜刷天堂M藍鑽逾3千萬的林男及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
到處都是Omicron！醫點名每天外出工作者　快做「這件事」
全家13隔離獲賠100萬！保險員：竟拿去還車貸　網回答超一致
吳姍儒突「收到存證信函」傻眼了！
8歲女童欠繳萬元健保遭移送！「蝸居小套房」靠媽媽打工維生
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

快訊／台1線高架「小貨車翻覆」！駕駛頭部撕裂傷　現場塞爆

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

逆轉！退休刑警涉土方糾紛槍殺人被起訴　交保12天今裁定收押

造勢大會喊「貪污最嚴重就是卓伯源」　彰化市長判賠100萬定讞

快訊／黃捷布條「雙眼被挖掉」驚嚇畫面曝　警到場蒐證

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

退役將軍夫人「沒採檢探病」 咆哮醫護：為何不能進來？

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

快訊／台1線高架「小貨車翻覆」！駕駛頭部撕裂傷　現場塞爆

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

逆轉！退休刑警涉土方糾紛槍殺人被起訴　交保12天今裁定收押

造勢大會喊「貪污最嚴重就是卓伯源」　彰化市長判賠100萬定讞

快訊／黃捷布條「雙眼被挖掉」驚嚇畫面曝　警到場蒐證

青藏發現「新樹王」83.2米雲南黃果冷杉　科學家驚嘆：中國最高樹

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

超商寄快篩「變2包除臭劑」！她投訴反遭客服威脅　對話截圖曝光

拜登亞洲行前夕　蘇利文楊潔篪通話談美中特定議題

館長誤入「南韓超新星正妹」直播主現場　NaMin甜喊：哈囉3公分

達吉特財報欠佳股價崩　美股重挫道瓊指數跌630點

宋兆文／武直10極易被擊毀　一次殲滅200架共機非難事

唐西奇被讚是升級版德佬　奇德稱他「進化模板」是詹皇

幸運男一天中2次頭獎！他爽拿1.4億「4秒後再獲4400萬」

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

猛男裸身跳「02搖」！全昭旻害羞狂尖叫　哈哈跟著跳還指導：要這樣扭動啊！

社會熱門新聞

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

最美性學博士喊告媒體洗不倫

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

即／台1線高架貨車翻覆！駕駛頭部撕裂傷

拖行畫面曝！南港蒙面飛車搶夜歸女

貧女刮掉紅包袋立可白　意外揭開黑心里長鍊金術

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

掀裙問女護師「有丁字褲嗎？」　色色醫下場曝

應徵月薪32K球鞋代購助理　工作3天淪車手

桃園男送醫不治採檢確診　死因出爐

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

更多熱門

相關新聞

拍賣史上最大艷彩藍鑽8分鐘賣出

拍賣史上最大艷彩藍鑽8分鐘賣出

拍賣史上最大的艷彩藍鑽「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」，昨晚由香港蘇富比（Sotheby’s）進行拍賣，歷經8分鐘的激烈競價後，由蘇富比珠寶鐘錶亞洲區主席于文浩代表的電話客戶以57,471,960美元（約台幣1,691,420,000元）高標下，創下的高價直逼日內佳士得2016年5月以約1,693,512,000元落槌的14.62克拉艷彩藍鑽「The Oppenheimer Blue」的最貴藍鑽紀錄。

拍賣史最大藍鑽曝光

拍賣史最大藍鑽曝光

罕見超大黑鑽首曝光　估價1.87億元

罕見超大黑鑽首曝光　估價1.87億元

毛孩用品打折了快囤

毛孩用品打折了快囤

大品牌貓砂竟然只要499？

大品牌貓砂竟然只要499？

關鍵字：

天堂Ｍ黑鑽藍鑽

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

防疫理賠還車貸　網回答超一致

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪醫解答

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

TAG傳急性肝衰竭「人在重症室」　急需移植肝

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

周湯豪本是Super Junior成員！　「拒絕原因曝光」

吳姍儒「收到存證信函」傻眼！　揭發品牌翻臉違約

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

林志穎「12歲兒正面照」罕見曝！現蹤北市麵店

女業務通知快篩陽！客戶嚇壞「3天前到過我家！」

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面