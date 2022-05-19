天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

▲天堂M遭不肖人士利用「退訂不退鑽」漏洞，狂刷「黑鑽」再轉賣牟利。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

遊戲橘子代理韓國手遊「天堂M」，不料有不肖人士利用商城刷卡「退訂不退鑽」漏洞，狂刷藍鑽牟利。桃園4名男女得知後，仍向不肖人士購入藍鑽，甚至當起中盤商，大量轉售一般玩家，短短一年內不法獲利2172萬多元。案經桃園地檢署調查，認定4人違反洗錢防制法，18日偵結起訴。

「天堂M」遊戲內4000顆藍鑽售價新台幣3290元，中國大陸有不肖人士發現「假退訂真詐鑽」漏洞，註冊大量小號購入，再以誤買或不滿意為由申請退單，之後搶在遊戲公司回收藍鑽、鎖帳號前，將藍鑽轉賣給其他玩家帳號，而這種藍鑽也在玩家群體間被稱作「黑鑽」。

桃園37歲、36歲兩名林姓男子，以及33歲楊姓女子、31歲曾姓女子明知「黑鑽」是非法取得，仍涉嫌透過通訊軟體微信向暱稱「步驚雲」等14個玩家購買藍鑽，甚至當起中盤商，再賣給其他台灣玩家，以此牟取暴利。

▲刑事局電偵大隊發動搜索，現場扣得4人電腦。（圖／記者張君豪翻攝）

4人之中，林男和曾女經手約3396萬餘顆藍鑽，犯罪所得高達1625萬多元；楊女交易量為628萬餘顆居次，不法所得368萬多元；最後是另一名林男，交易轉移的藍鑽約326萬顆，不法所得178萬多元。

去年3月，公司進行內部稽核，發現該遊戲虛寶交易金額與會計實收款項不符，追查發現特定上百帳戶都有「先刷卡、後退刷」取得虛寶盜賣問題，隨即委託系統、法務人員向刑事局電偵大隊報案。

同年9月，檢警發動搜索，扣得4人手機、金融卡、存摺、電腦及400多萬現金，查獲微信及LINE交易對話，最後4人均坦承犯行。檢方認為，林嫌4人以低於市價購入不肖人士詐欺犯罪所得的「黑鑽」，再轉賣給其他玩家牟利，依違反洗錢防制法將4人提起公訴。

▼林男等人遭移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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