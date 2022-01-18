罕見超大黑鑽20年首曝光！重555.55克拉估價1.87億　驚人身世揭曉

▲依據金氏世界紀錄，這顆黑鑽是全球最大切割鑽石。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿拉伯聯合大公國杜拜17日展出全球已知最大切割鑽石「謎」（Enigma），這顆罕見黑鑽重達555.55克拉，是20年來首度公開展示，接下來會在2月3日進行線上拍賣，預估售價上看680萬美元（約新台幣1.87億元）。專家透露，「謎」應該是26億多年前隕石或小行星撞擊地球時形成。

法新社報導，「謎」是歷來最難切割的物質之一，但專家以中東掌形圖案Hamsa為靈感發想進行加工，順利把它切割成一顆55面的黑鑽。已知中東掌形圖案Hamsa象徵權力與守護，且與數字5有關。過去20年期間，「謎」的持有者從未將其公開展示。

蘇富比拍賣公司珠寶專家史蒂文斯（Sophie Stevens）透露，「這顆鑽石與眾不同」。依據金氏世界紀錄（Guinness World Record），這顆黑鑽是全球最大切割鑽石。在杜拜展示結束後，「謎」接下來將被帶往美國洛杉磯、英國倫敦展出，接著在2月3日起開始7天的線上拍賣。

史蒂文斯表示，得標者很有可能是持比特幣出價，因為拍賣接受加密貨幣交易。去年，在香港以1230萬美元售出的「密鑰10138」（Key 10138）巨鑽，同樣是以加密貨幣支付。

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