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高雄「風月寶地」沒落竟成樂園　6男4女爽開毒趴

越南籍10名移工在大寮區光明路的小吃部大開毒趴，昨日晚間被警方查獲。（圖／翻攝畫面）

▲越南籍10名移工在大寮區光明路的小吃部大開毒趴，昨日晚間被警方查獲。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市大寮區光明路曾是著名的「小吃部一條街」，總有穿著清涼的女陪侍「服務」客人，但多年前因警方大力掃蕩而沒落，如今成為移工聚集熱點，林園警分局日前發現一間新開小吃部每到深夜就有多名移工進出，昨前往查緝，果然發現6男4女共10名移工正大開毒趴，訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

據了解，光明路早年曾是遠近馳名的「風月寶地」，每間店都「大有乾坤」，內藏多名穿著清涼的女陪侍應酬陪酒，這些女陪侍為確保客人「賓至如歸」，多半舉止大膽、敢玩敢high，其人氣一度響徹全國，但多年前在警方的嚴加取締下逐漸沒落，如今店家大幅減少，改以經營KTV為主。

但光明路沒落後竟成為移工的新樂園，警方近日發現有間新開的小吃店生意尤為興隆，每到深夜就有複雜人群來往進出，更會傳來陣陣重低音電子音樂聲，警方懷疑店內恐有不法情事，昨日深夜前往查緝。

警方趁大雨滂沱的夜間出動，負責人見大批警力上門來不及通報就被制止，果然在小吃部2樓查獲6男4女共10名外籍移工正大開毒趴，移工當時還在狂歡，見警方反應不及，連毒品都大剌剌的擺在桌上就被逮捕。

警方在現場共查獲安非他命咖啡包15包、卡西酮咖啡包4包、K他命6包，而開趴的移工多半在附近工廠擔任機械工、作業員，當中還有3人士逃逸移工，2人則是免簽逾期居留，訊後皆被依毒品罪嫌送辦。

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