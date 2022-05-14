接違停罰單感覺怪怪！正宮一查　目睹老公跟她上演「親密餵食秀」

▲正宮收到一張違停通知，意外查到丈夫外遇，氣得對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

台中一名正宮因收到一張丈夫的違停罰單而心生懷疑，不解為何丈夫會出沒在該處，於是展開調查，沒想到竟目睹了丈夫與小三當街上親密餵食秀，2人還一同逛賣場，甚至多次進出小三住處。正宮驚覺遭到丈夫背叛，認為是小三破壞她的婚姻，氣得一狀告上法院。法官審理後，判小三須賠償正宮5萬元。

根據判決，這名正宮接到一張丈夫的違停罰單，上頭顯示丈夫2019年12月19日晚間曾前往台中市南區大慶街附近，她因此察覺到丈夫異狀，便詢問對方，不過對方回應，是因要開車到彰化授課，剛好經過該處，才停車買晚餐而不慎遭到開單。

對於丈夫的說法，正宮並不相信，於是默默展開調查，沒想到真的讓她抓到丈夫外遇的證據。正宮指控，丈夫不僅跟小三一同用餐，還大方上演餵食秀，更一同逛賣場，甚至多次進出小三住處等，讓她大為崩潰，憤而對小三提告求償。

對此，小三否認介入正宮家庭，辯稱她跟人夫僅是朋友關係，雖然曾一起用餐，但絕無踰矩行為，而至於人夫為何會違停在她家附近，她並不知道原因。小三強調，她與人夫當時合作舒肥事業，而工作設備放在她的住處，人夫才會多次出入她家，但2人絕對沒有不正常的男女關係。

不過，法院審理時勘驗正宮提出的錄影畫面，發現人夫與小三曾在路邊攤用餐，且確實有「餵食」的行為，而用餐後兩人又併肩散步，且人夫還開著小三的車載著小三的孩子一同前往賣場，再者，人夫確實曾多次與小三進出小三住處，頻率相當頻繁，法官因此不採信小三說法，認為2人往來密切情節「已逾越一般合作事業夥伴、朋友之社交程度」，侵害了正宮的配偶權，因此判小三須賠償正宮5萬元。全案可上訴。