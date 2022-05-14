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快訊／開放確診者親友持2物品「代確認」　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/14）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。快篩陽性形同確診上路，指揮中心今起開放無法使用視訊或未能成功預約視訊診療民眾可由親友持健保卡與快篩檢測卡夾到醫療院所請醫師確認，下午有望說明初步使用人數。

新冠本土疫情延燒，昨日新增6.4萬人確診，另增加41人死亡，創下有史以來新高。指揮中心已規劃下週開打第四劑，全國已完成第三劑的65歲以上長者都為可追打第四劑的潛在人員，截至5/13上午10時，共有278萬人符合資格，記者會中有望進一步說明接種規劃。

隨著輕症居家照護上路，口服藥物採購與取得管道也成了國人關注話題，指揮中心昨日公布「各國口服抗病毒藥物儲備情形」，台灣藥物儲備量為82萬5000，採購量佔人口百分比3.55%，僅低於英國7.41%、美加也有3.95%。

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因應輝瑞Paxlovid藥物禁忌繁多，指揮中心將擴大默沙東莫納皮拉韋配送據點，方便民眾取得，指揮官陳時中更透露已簽訂5萬份新約和5萬份開口合約，下週也會有5萬份到貨，記者會也有望對發配據點做進一步說明。

另外，快篩實名制買氣昨起有下滑趨勢，指揮中心昨公布販售情形，可販售41萬份中截至中午仍有近21萬份可售，已售完家數也未達一半，僅有1417家，相較於過去幾天都有2千家賣完略降。超商販售的自費快篩也有剩，「第一天100%完售，第二天只售90%」。實名制快篩販售量是否下降？若買氣持續下滑，是否考慮調整配送策略？下午記者會也有望一併說明。

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