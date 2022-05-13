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拉麵店被奧客當眾「大罵難吃」！臨座客一句暖心話神救援

▲台北知名拉麵店使用過期原物料。（示意圖，非文內提及店家／免費圖庫pexels）

▲一位網友遇到奧客批評店家拉麵難吃。（示意圖，非文內提及店家／免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

做生意有時會遇到被奧客刁難或辱罵等情況，但也有不少天使客人，讓人相信世界還是很溫暖。一名推特網友，就分享了他在拉麵店用餐時，見識到人性善惡的兩面情況。

據日本媒體《grape》報導，日本網友「@senseiwakame」在推特發文表示，日前自己到拉麵店用餐時，吃到一半有名老翁對店員怒斥「這很難吃！」然後憤怒離開。難過的店員對著老翁氣沖沖的背影，不停唸叨著，「非常抱歉，對不起……」。

這時鄰座一名年輕上班族，暖心出聲打破了僵局，「不用道歉，你的拉麵非常好吃！」其他客人也紛紛安慰店家「對呀！非常好吃」、「一樣好吃！」。群起的暖心舉動讓網友將事情經過分享到網路，並表示「很開心自己生活在這個溫暖的世界中」！

推文一出，感動了很多人，「世上還是有許多好人的！」、「這則貼文讓我的心感到溫暖」、「好令人感動的群眾溫暖」、「我也想變成一個溫暖的人～」、「我在餐廳工作，有時候也會遇上不好的客人，但幸好周圍大多是好人。」、「友善的世界，真感人！」

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