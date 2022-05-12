奧客把床套燒破洞「1原因可退錢」　網卻轟賣場：鄙視這種做法

▲床套被燒破洞，奧客要求退款。（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

「第一次遇到這種的！」一名賣場員工透露，有奧客拿著燒破洞的床包組來退貨，主張購買當下，櫃姐不讓她檢查，因此堅持要退貨。更傻眼的是，床包組飄散的洗衣精味道，看著客人睜眼說瞎話，賣場卻依舊讓她退貨，引發網友怒嗆「這樣還給退的賣場，生意還要做下去嗎？就因為可退廠商？鄙視這種做法！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，目前在賣場工作，最近卻遇到一樁神扯退貨，有女客人在5月7日買床包套、枕頭套跟棉被套，隔了兩天也就是9日來退貨，現場人員打開檢查物品狀況，結果眼前景象傻眼。

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照片可見，被套破了一個大洞，明顯是被火燒毀過的，且飄著洗衣精的味道，因此斷定客人已經被套下水洗過。

無奈女客人主張，當天購買床套組時，櫃姐不肯給他打開來檢查，因此堅持要求退貨，讓PO傻眼直呼「賣場工作做了那麼久，第一次遇到這種的！」

▲客人還洗過床包組。（圖／翻攝爆怨2公社）

底下網友也紛紛看傻直呼，「這個應該是烘衣機溫度太高，導致的」、「 竟然有這麼不要臉的，燒這樣還拿去退貨」、「難道她家有神奇洗衣機？以為洗好可以復原」、「感覺在侮辱妳的智商」、「到底誰給他的勇氣拿去退」。

留言串中，網友也好奇到底有無退貨成功，原PO則回報後續，因為當初購買確實沒打開檢查，「她堅持買回去就這樣了，而且櫃姐沒有當場拆給她檢查，所以她要退」，因此最後賣場選擇給予退貨，「她很開心的把燒毀的跟拆開使用過的商品都拿來退了，然後開心的拿著錢回家了！」

對於賣場退貨的決定，不少網友直呼無法苟同，「重點不是奧客，重點是這樣還給退的賣場生意還要做下去嗎？就因為可以退廠商？鄙視這種做法」、「你們公司問題真的很大」、「這樣公司還給退，那要抱怨的對象就不只客人了，因為這種瘋子就是這些商家養出來的」。

▼原PO曝後續。（圖／翻攝爆怨2公社）

