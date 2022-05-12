人妻痛訴前夫「霸占」共有物　網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

▲一名網友日前痛訴，前夫「霸占」雙方在婚姻期間購買的共有物，風向卻一片倒向前夫。（示意圖／翻攝自Pexels）



圖文／CTWANT

近日，一名網友在網上發文，指控婚後搬進婆家讓她感到不自在，因緣際會下的她竟選擇外遇。而丈夫知情後遂決定離婚，倆人的婚姻只維持一個半月。沒想到該名網友日前卻回頭控訴前夫「霸占」雙方在婚姻期間購買的共有物。

該名網友日前透過臉書「靠北老公2.0」投稿表示，去年和交往4年多的男友結婚。而婚後和婆家人同住，卻讓她感到非常不自在，直呼「好希望有自己的房子、車子」。同時她也不忘數落前夫「真的很沒用，買不起房子給我住」。在婚後愈發強烈的心裡落差下，她竟選擇移情小王，對此她表示，「回想起結婚後這一個多月真的很不快樂，我也不想再忍了，一時沒控制好，我外遇了。」在前夫得知原PO外遇後，原PO也曾一度哭著求原諒，但雙方協調未果，最終仍以離婚收場。

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雙方離婚後，原PO曾被前夫告知，可自行搬走倆人在結婚時共同出資購買的共有物，同時前夫強調「沒搬走的就要丟掉」。起初原PO出於「不好意思」而分文未取，不料事後，當她再次和前夫索取共有物時，前夫的「不願意給予」竟導致原PO反過來痛批前夫「霸占」，「拜託，那些東西當初我也有出錢ㄟ！現在占為己有是怎樣？窮到買不起房子，連我有出資的東西也要霸占？真的是視人不清！還好我們離婚了！」

貼文一出，引來不少網友抨擊「討客兄還寫的那麼長」、「好在妳前夫視力比妳清楚，早早跟妳離了婚，不然還真不知會瞎到哪了！」、「妳外遇的時候怎麼不說自己狠心」、「恩！還好妳被放生了」。

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