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社會 社會焦點 保障人權

愛妻被酒駕男撞死　夫公開給法官的信惹淚：耶誕節將成永遠傷痛

▲▼高雄酒駕車禍，父女3人最新近況。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃子洋酒駕撞上林男一家四口。（圖／記者吳世龍攝）

記者崔子柔／綜合報導

高雄38歲男子黃子洋去（2021）年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與2名女兒重傷，高雄地檢署依殺人罪起訴黃男，黃子洋在地院開庭時下跪磕3個響頭道歉，但家屬無法接受，林男也公開寫給法官的一封信，內容相當惹人鼻酸。

黃子洋當時駕駛BMW行經前金區河東路與國民街口，撞上正通過馬路的一家4口，造成37歲范姓女子當場無生命跡象，送醫後不治，而15歲姊姊受有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血；林姓爸爸腳、肋骨、骨盆多處骨折，均送醫搶救。

▲▼高雄酒駕車禍，父女3人最新近況。（圖／記者吳世龍攝）

▲林男和2名女兒身負重傷，妻子送醫後不治。（圖／記者吳世龍攝）

黃子洋當天下午與朋友相約在鹽埕區咖啡廳，他自帶威士忌，約喝了半瓶，酒測值高達1.24毫克，警方調查發現，黃男先前已有2次酒駕紀錄，高雄地檢署因黃男酒駕上路、高速行駛還闖紅燈，猛踩油門又急煞，依殺人罪將他起訴。

根據《聯合報》報導，林男和2名女兒傷重在醫院躺一段時間，無法出席愛妻的告別式，父女3人現仍在努力復健中，前幾天母親節時，林男感到格外低落，「這個時刻說什麼都不對，也怕女兒傷心」。

林男以「致敬我最深愛的妻子」為題寫信給法官，道出他沒將妻子平安送回家的自責，和一家人永遠不再如以往的無奈，「一家人如膠似漆的摯愛親情，被黃子洋在馬路上恐怖攻擊，全家活生生被拆散，今後耶誕節平安夜隔天，將成為永遠無法被抹滅的血淚傷痛」。

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